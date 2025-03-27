Honor 400 Lite özellikleri Geekbench veritabanında listelendi

Honor'un yeni orta seviye telefonu için geri sayım başladı.

Honor 400 Lite modelinin özellikleri Geekbench veritabanında görüldü.

Merakla beklenen cihazın Dimensity 7025 Ultra çipiyle donatılacağı onaylandı.

Honor’un yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Honor 400 Lite dikkat çekici teknik özellikleri ile Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Burada yeni modelin MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7025 Ultra yonga setini benimseyeceği doğrulandı. Ayrıca cihazla alakalı başka önemli detaylar da netlik kazandı.

Performans kıyaslama yazılımında görünen telefon, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki TDRA sertifikasyon süreci sırasında daha önce tespit edilen ABR-NX1 model numarasıyla tanımlanıyor. Bu da beklenen cihazın kimliğini doğruluyor. Geekbench’teki görünüm bazı ilginç performans verileri ortaya koyuyor. Hem tek çekirdek hem de çok çekirdek modunda işlemci testlerinde elde edilen puanlar, akıllı telefonun işlem kabiliyetleri hakkında ilk değerlendirmeleri bizlere yansıtıyor.

Honor 400 Lite özellikleri belli oldu

Merakla beklenen Honor 400 Lite modelinin özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı. Cihaz platformda tek çekirdek testinde 955, çok çekirdek testinde ise 2.299 puan elde etti. Dikkat çekici bir verimliliğe işaret eden bu sonuçlar, telefonun orta seviye pazara konumlandırılacağının ipuçlarını veriyor.

Honor 200 Lite‘ın halefi olarak karşımıza çıkacak yeni model, genel işlemlerde ve birden fazla uygulamayı aynı anda kullanırken ideal bir performans sağlıyor. Cihazın MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7025 Ultra çipiyle geleceği aktarılıyor. Daha önce bu işlemciyi POCO M7 Pro 5G, Redmi Note 14 5G, Honor X9c Smart ve Honor X60 gibi modellerde de gördüğümüzü hatırlatmakta fayda var.

Geekbench’te test edilen akıllı telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Bu miktar çoklu görevleri yeterli düzeyde destekleyecek seviyede görünüyor. Ayrıca cihazda Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS kullanıcı arayüzü bulunacak.

Honor 400 Lite özellikleri ile ilgili Geekbench’te ortaya çıkan veriler şimdilik yalnızca bunlarla sınırlı durumda. Fakat çok yakında şirketten cihazla alakalı daha fazla detay geleceği tahmin ediliyor.