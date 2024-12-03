Honor X9c Smart sessiz sedasız çıktı: İşte özellikleri

Honor yeni fiyat-performans odaklı modeli X9c Smart ile karşımıza çıktı.

Bütçe dostu yeni model, MediaTek'in Dimensity 7020 Ultra çipinden güç alıyor.

İlk olarak Malezya'da satışa çıkacak modelin tüm teknik özellikleri belli oldu.

Honor geçtiğimiz ay X9c modeli ile karşımıza çıktı. Yakın zaman ise şirket, Honor X9c Smart modeliyle Google Play Console veritabanında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Şimdiye kadar hakkında resmi bir duyuru yapılmayan bu model, bugün sessiz sedasız bir şekilde duyuruldu.

Honor’un yeni cihazı, geçtiğimiz Ekim ayının ikinci yarısında piyasaya çıkan Honor X60 ile oldukça benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor. Fakat X9c Smart’ın diğer modele göre bazı avantajlar sunduğunu da belirtmekte fayda var. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Honor X9c Smart teknik özellikleri

Boyutlar: 165,98 x 75,8 x 7,88 mm

165,98 x 75,8 x 7,88 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı lens

108 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 35W hızlı şarjlı 5.800 mAh pil

35W hızlı şarjlı 5.800 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C bağlantısı

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C bağlantısı İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre Honor’un yeni modeli, tıpkı X60’da olduğu gibi 108 MP ana kamera ile geliyor. Fakat yeni cihaz, kamera setine ayrıca 5 MP’lik bir yardımcı sensör daha ekliyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 6,8 inç TFT LCD ekrana sahip olan telefon, NFC ve yan tarafta parmak izi sensörüyle sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit tepe parlaklık desteğine sahip olduğu söyleniyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7025-Ultra çipine sahip olan Honor X9c Smart, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 35W hızlı şarj destekli modelde 5.800 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Yalnızca 193 gram ağırlığında ve 7,8 mm kalınlığındaki akıllı telefon, 2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı bir yapıya sahip.

Ocean Cyan ve Moonlight White renk seçeneklerine sahip olan Honor X9c Smart’ın fiyatı henüz açıklanmadı. 11 Aralık’ta Malezya pazarında satışa sunulacak model, yakında diğer ülkelerde de raflara gelecek.