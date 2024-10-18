Günlük ihtiyaçlara yönelik bütçe dostu telefon: Redmi A4 5G tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi sessiz sedasız bir şekilde giriş seviyesi segmentine yönelik yeni akıllı telefonunu piyasaya duyurdu. Xiaomi’nin bütçe dostu cihazı Redmi A4 5G modeli IMC 2024 etkinliği sırasında resmi olarak tanıtıldı.

Daha basit kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan yeni Xiaomi telefonu günlük görevlerle başa çıkmak için ideal teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor. Redmi A4 5G’nin henüz tüm detaylarının paylaşılmadığını belirtmekte yarar var. Cihazın öne çıkan bazı özelliklerini açıklayan şirket, hala modelin birtakım unsurlarını gizemli tutmaya devam ediyor.

Redmi A4 5G özellikleri

Ekran: 6,8 inç ekran, 1640 x 720 piksel çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı

6,8 inç ekran, 1640 x 720 piksel çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4S Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4S Gen 2 Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens Selfie kamerası: 5 veya 13MP ön kamera

5 veya 13MP ön kamera Batarya kapasitesi: 5.160 mAh pil

GSMArena’ya göre Redmi 14R ve Redmi 14C’ye oldukça benzer bir tasarıma sahip olan yeni uygun fiyatlı Xiaomi telefonu şık bir görünüm içeriyor. 6,88 inç boyutunda bir ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve 720 x 1.640 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. Fakat ne yazık ki şimdilik ekranın hangi panel tipine sahip olduğu belirtilmiyor.

Redmi A4 5G cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi cihazlara yönelik Snapdragon 4S Gen 2 çipine sahip ilk telefon olarak öne çıkıyor. Düşük fiyat aralığına hitap eden bu çip, elbette beklenildiği gibi yüksek bir performans ortaya koymuyor. Daha çok verimlilik odaklı bir deneyime sahip olan cihaz, günlük kullanım için son derece ideal görünüyor.

Redmi’nin bütçe dostu yeni telefonu 50 MP ana kameraya sahip olacak. Arka tarafta büyük dairesel bir kamera modülü sunan cihaz, aynı zamanda 2 MP’lik bir makro sensörle desteklenecek. Cihazın ön kısmında ise 13 MP ya da 5 MP’lik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bu detayın şimdilik şirket tarafından açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan telefon, 5.160 mAh pil kapasitesiyle donatılarak kullanıcı dostu bir yapıya bürünecek.

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Redmi A4 5G fiyatı

Giriş seviyesi telefon pazarına hitap edecek yeni Xiaomi cihazı ilerleyen haftalarda önce Hindistan’da, sonrasında ise diğer ülkelerde raflara gelecek. Şimdilik cihazın satış fiyatı resmi olarak duyurulmadı. Fakat tahminlere göre model 10.000 Hindistan Rupisi (yaklaşık 4 bin TL) altında bir fiyat aralığıyla tüketicilerle buluşacak.

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