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    GTA 6 PC çıkış tarihi için 2026’nın başlarına işaret ediliyor

    GTA 6 oyununun PC çıkış tarihi ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Merakla beklenen oyunun 2026 yılı başlarında çıkacağı öne sürüldü.
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    • GTA 6'nın PC sürümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
    • Corsair CEO'su Andy Paul, GTA 6'nın 2026 yılının başlarında PC platformuna geleceğini söyledi.
    • Şimdilik bu konuda Rockstar Games'ten resmi bir açıklama gelmese de oyunun sonbahar aylarında PS5 ve Xbox Series X/S'e geleceği doğrulandı.

    Rockstar Games’in PC platformu ile garip bir ilişkisi var. Şirket uzun yıllardır oyunlarını ilk olarak konsol cihazları için piyasaya sürüyor. Genellikle yaklaşık bir yıl sonra PC versiyonları yayınlanıyor. GTA 5’te de benzer bir durum yaşandığı bilinirken, GTA 6’nın da buna yakın bir kaderi olacağı tahmin ediliyor.

    Merakla beklenen GTA 6 oyununun ilk önce yeni nesil konsol cihazları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacağı doğrulandı. Corsair CEO’su Andy Paul konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Paul’a göre oyunun PC’ye gelişi için çok da fazla beklemeyeceğiz.

    Donanım ve çevre birimlerine odaklanan Corsair şirketinin sonuçlarının görüşüldüğü son mali toplantıda, Andy Paul aniden GTA 6’nın PC’ye çıkışına ilişkin tahminini açıkladı. Donanım üreticileri de dahil olmak üzere geniş bir kitlenin dört gözle beklediği oyun hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

    GTA 6’nın PC sürümü için fazla beklemeyeceğiz

    Corsair CEO’su Andy Paul’a göre GTA 6, 2026’nın başlarında PC’ye gelecek. Eğer oyun bu yıl konsollara gelirse, yani bir erteleme kararı olmazsa bu iddia oldukça olası görünüyor. Fakat elbette ki şimdilik şirketten bu konuda bir doğrulama haberi gelmediğini belirtmekte fayda var.

    GTA 6

    GTA 6’nın bu sonbaharda PS5 ve Xbox Series X/S’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da Take-Two Interactive yakın zamanda Rockstar Games’in hedeflediği çıkış aralığını yineledi. Bu bilgi söz konusu mali konferansta Paul tarafından da aktarıldı.

    Corsair CEO’su, GTA 6’nın “En çok beklenen ve donanım gerektiren oyun” olduğunu ve “bu sonbaharda konsollara, ardından da 2026’nın başlarında PC’ye” geleceğini” ifade etti. Paul’a göre oyunun piyasaya çıkışı donanım satışlarında da artışa yol açacak.

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    Take-Two CEO’sunun ifadelerine göre GTA 6’nın PC’ye gelmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Aslında bu konuda pek fazla şüphe olmadığını söylemek mümkün.

    Take-Two lideri Strauss Zelnick’in paylaştığı detaylara göre oyunun PC versiyonu, önceki bölümlerde olduğu gibi oyunun toplam satışlarının yüzde 40’ını temsil edebilir. Bu yüzden oyunun ne kadar satış rakamına ulaşacağı şu anda büyük bir merak konusu haline geldi.

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    Son olarak GTA 6 (PC) sistem gereksinimleri hakkında tahminler ortaya çıktı. Oyunun muhtemel donanım şartlarını merak ediyorsanız, iddia edilen detaylara ilgili habere tıklayarak göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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