GTA 6 PC sürümü için müjdeli haber nihayet geldi

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın PC sürümü hakkında önemli ipuçları paylaştı.

GTA 6'nın, Rockstar Games oyunlarında gelenek olduğu şekilde önce yeni nesil konsollarda yayınlanacağı açıklandı.

Zelnick, oyunun PC versiyonunun PS5 ve Xbox Series X/S sürümünden sonra çıkacağını doğruladı.

Bu yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacak GTA 6 oyununun PC sürümü hakkında merak edilen sorular nihayet yanıt buldu. Grand Theft Auto serisinin yaratıcısı Rockstar Games’in sahibi olan Take-Two şirketinin patronu Strauss Zelnick, dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen oyuna dair önemli ipuçları paylaştı.

Take-Two Interactive liderinin açıklamasına göre GTA 6’nın başlangıçta tamamen stratejik bir şekilde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Zelnick bu hamlenin konsol satışlarında artış olacağını ve bunun sonucunda sonraki süreçte PC versiyonunun da patlama yaşayacağı da öngörülüyor.

GTA 6 konsol satışlarını artırmak için PC sürümünü geç getirecek

Rockstar Games’in kendine özgü bir tarihi var. Şirket artık geleneksel bir şekilde oyunları çoğunlukla önce konsollara, daha sonra ise PC’ye getiriyor. Take-Two CEO’su, IGN ile yaptığı söyleşide bu geleneğin devam edeceğini doğruladı.

Oyunun çıkışında PC versiyonunun olmaması aslında pek çok kişi için bir sürpriz değil. Şirketin bu konudaki tercihi. PC oyun satışları pazarın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Birçok eser için bilgisayar versiyonu satılan kopyaların yüzde 40’ından fazlasını oluşturabiliyor. GTA 6’nın PC versiyonunun ertelenmesi kararının, yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’in satışlarını artırması bekleniyor.

Konsol pazarı, özellikle ABD’de, özel bir dönemden geçiyor. Zelnick, GTA 6 gibi büyük oyunların piyasaya sürülmesinin bu gidişatı tersine çevirebileceğine inanıyor.

Grand Theft Auto 6 bu sonbaharda dünya çapındaki konsollara gelecek. Fakat gecikme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Rockstar Games ayrıntılara verdiği önemle biliniyor. Şirketin oyunu geliştirmek için çıkış tarihini geciktirebileceği olasılığını akıllarda tutmakta fayda var.