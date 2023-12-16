Google’dan Pixel telefonlara özel yapay zeka asistanı: Pixie

Akıllı telefonlarda yapay zeka asistanları arasında sert bir rekabet devam ediyor. Apple, iPhone cihazları için bu anlamda Siri sesli asistanını sunarken, Amazon’un elektronik ürünlerinde ise Alexa yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu konuda Bixby çözümünü getirirken, Google’ın ise Android cihazlara yönelik hizmet veren Google Asistan hizmeti dikkat çekiyor. Şimdi ise Google, Pixel serisi akıllı telefonları için Pixie adlı yeni bir sesli asistan hizmeti üzerinde çalışıyor.

Çok yönlü bir kullanıma sahip olması beklenen yeni sesli asistan hizmeti, Google’ın diğer hizmetleri ile de entegre bir şekilde çalışacak. Bu sayede şirket, Google Asistan’ın internet bağlantısına bağımlı sınırlı yapısı genişletilecek. Böylelikle Pixel serisi akıllı telefonlarda daha efektif bir sesli asistana yer verilmeye başlanacak.

Pixie internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak

The Information tarafından aktarılan bilgilere göre Google’ın geliştirdiği yeni yapay zeka asistanı, Google Asistan’ın mevcut özelliklerini alarak daha yenilikçi yeteneklerle güçlendirilecek. Pixel serisi telefonlara özel olacak bu hizmet, şu anda Pixie olarak adlandırılıyor. Fakat hizmetin piyasaya bu isimle mi çıkacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bunun bir kod adı olabileceğini de hatırlatmakta yarar var.

Pixie’nin rakiplerine göre en büyük avantajı, örneğin Google Asistan’ın aksine internet bağlantısına bağımlı bir yapıya sahip olmamasıdır. Gemini Nano teknolojisinden faydalanan hizmet, cihaz herhangi bir şekilde internete bağlı olmadığında ya da bağlantı durumu kararsız olduğunda bile çalışmaya devam edecek.

Halihazırda Google’ın geliştirdiği Pixel 8 Pro cihazında yer alan Gemini Nano teknolojisi kayıt özeti ve mesajlara hazır yanıtlar sunma gibi ilgi çekici özelliklere ev sahipliği yapıyor. Buluttan tamamen bağımsız bir şekilde çalışan bu işlevler, Pixie’nin kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmı olarak nitelendiriliyor. İddialara göre Pixie asistan hizmeti, yapay zekayı direkt olarak cihaz üzerinden kullanıp yönetmenize izin verecek bir dizi araçla karşımıza çıkabilir.

Google’ın yeni yapay zeka hizmeti kullanıcıların telefonda yer alan Haritalar ya da Gmail gibi uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışacak. Bu anlamda Google ekosisteminden verimli bir şekilde yararlanacağı görülen AI hizmetinin Google Asistan’a göre çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyime ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.