Google Pixel 10 Pro Fold dünyanın IP68 sertifikalı ilk katlanabilir telefonu olacak

Amiral gemisi Google Pixel 10 Pro Fold, 20 Ağustos'taki lansman etkinliğinde piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen cihaz, dünyanın IP68 sertifikasına sahip ilk telefonu olacak.

Pixel 10 Pro Fold gelişmiş dayanıklılığıyla rakiplerinin önüne geçecek.

Amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Google Pixel 10 Pro Fold daha önce birkaç sızıntıda ortaya çıkmıştı. Android Headlines tarafından bugün sızdırılan bilgilere göre ise cihaz dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre merakla beklenen yeni Google Pixel 10 Pro Fold dünyada suya ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip ilk cihaz olacak. Amiral gemisi model güçlü dayanıklılığı sayesinde birçok rakibini geride bırakacak ve tüketiciler için artı puan toplayarak öne çıkacak gibi görünüyor.

Google’ın yeni katlanabilir telefonu üst düzey dayanıklılık sunacak

Google Pixel 10 Pro Fold daha ince, tutması daha rahat ve daha hafif hale getirecek yeni bir menteşeye sahip olacak. Ayrıca yeni mekanizma, dış ekranın etrafındaki çerçevenin azaltılmasına olanak tanıyacak. Ekranı Pixel 9 Pro Fold’a kıyasla 6,3 inçten 6,4 inçe çıkaracak.

Cihazla alakalı bir diğer dikkat çeken nokta ise suya ve toza karşı dayanıklılık olacak. Zira Pixel 10 Pro Fold modelinin IP68 sertifikasına sahip dünyadaki ilk katlanabilir telefon olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın IP48 dayanıklılığı mevcut. OPPO Find N5’in IPX9 sertifikası ve Motorola’nın katlanabilir telefonlarının ise IP48 sertifikası bulunuyor.

Bu dayanıklılık seviyesiyle Pixel 10 Pro Fold, 30 dakika boyunca bir metre derinliğe kadar suyun altında kalabiliyor. Ayrıca toza karşı dayanıklı olması, yeni menteşe mekanizmasına herhangi bir zarar vermemesi gerekiyor.

Pixel 10 gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çekecek

Pixel 10 serisinin tüm kamera özellikleri yakın zaman önce sızdırıldı. Serideki en temel modelin güçlü optik zoom özelliğine sahip yeni bir telefoto kameraya sahip olma olasılığı güçlü görünüyor.

İddialara göre Google Pixel 10 modeli makro çekimlerde de kullanılabilen 5x optik zoom özelliğine sahip 11 MP Samsung ISOCELL 3J1 telefoto sensör ile karşımıza çıkacak.

Lens daha kısa bir çekim mesafesi sunacak olan cihazın ultra geniş sensörüyle birlikte kullanılabilecek. Kısacası bu unsur, Google’ın kamera uygulamasının tanımı ve genel görüntü kalitesini optimize etmek için makro fotoğraf konusunun mesafesine göre sensörleri otomatik olarak değiştireceği anlamına geliyor.

Bu durumda telefoto sensörü cihazın oluşturduğu gölgeler nedeniyle aydınlatmayı tehlikeye atmadan küçük nesnelere yakınlaştırma yapmak için kullanılabilecek. Ayrıca telefoto kamera ultra geniş kameradan daha fazla tanım sunma ve daha fazla ışık yakalama eğilimindedir. Bu da makro görüntüler için olmazsa olmaz bir unsur olarak biliniyor.

Google sızıntılar hakkında yorum yapmadığı için Pixel 10 serisinin tüm üyeleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için 20 Ağustos’a kadar beklememiz gerekecek.