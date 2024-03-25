Galaxy S24’ün Galaxy AI özellikleri Nisan’da diğer Samsung telefonlara geliyor

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24 ailesinde karşımıza çıkan Galaxy AI yapay zeka yetenekleri çok yakında şirketin diğer üst düzey telefonlarına gelecek. İddialara göre Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri, beklenen AI özelliklerini Nisan ayında bünyesine dahil edecek.

Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü ileri segment akıllı telefonlar, Galaxy AI’nin tüm üstün yapay zeka araçlarından yararlanacak. Sonraki süreçte ise daha fazla cihazın Galaxy AI’dan faydalanmaya başlayacağı ileri sürülüyor.

Galaxy AI hangi Samsung telefonlarda çalışacak?

X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaşılan ekran görüntüsüne göre Samsung’un amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 5 cihazının Ayarlar sayfasında, Galaxy AI yapay zeka araçları ortaya çıkıyor. Bu sayfada sesli çağrıları gerçek zamanlı bir şekilde çevirmek, web sayfaları için özet metinler çıkarmak, ses kayıtlarını yazıya dönüştürmek ve Galaxy AI’nin diğer araçları karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 cihazları tahminlere göre Nisan ayından itibaren Galaxy AI desteğine sahip olacak. Samsung tarafından da resmi olarak doğrulanan bu bilgi, şimdiden şirketin dünya genelindeki hayranlarını oldukça heyecanlandırmayı başardı.

Kısa süre önce Samsung, bazı üst düzey akıllı telefonlarının yeni Galaxy AI özelliklerine One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte ulaşabileceğini açıklamıştı. Hatta ilerleyen aşamalarda Galaxy S22 serisinin de bu yapay zeka özelliklerine erişim sağlayabileceği aktarılmıştı.

Ancak ne yazık ki şirket, bu noktada nispeten daha eski olan modellerin, bazı AI araçlarına ulaşamayacağını bildirmişti. Dolayısıyla Galaxy AI hizmetlerinden kusursuz bir şekilde yararlanmak için daha gelişmiş modellere sahip olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda olacaktır.

Samsung tabletler de yapay zeka desteğiyle güçlendirilecek

Elbette ki Galaxy AI desteğine sahip olan tek cihazlar yukarıdaki modellerle sınırlı değil. Bunun yanı sıra şirket, aynı zamanda üst düzey tablet modellerine de yeni yapay zeka hizmetini sunmayı planlıyor.

Bunlar arasında Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra modelleri yer alacak. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alan bu tabletler, çok yakında Galaxy AI yapay zeka araçlarına ulaşabilecek.