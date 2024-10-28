Endonezya hükümetinden Apple’a rest: iPhone 16 ülkede yasaklandı

Endonezya hükümeti dikkat çekici bir adım atarak iPhone 16 serisinin ülkede satışı ve kullanımını yasaklandı. Financial Times’ın haberine göre Apple ile hükümet arasındaki anlaşmazlık sebebiyle şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi artık Endonezya’da “kara listeye” alındı.

Endonezya hükümetine göre bu “güçlü” önlem, Apple’ın bazı taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle alındı. Bununla birlikte söz konusu yasağın, halihazırda yurt dışına satılan birimleri de kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.

iPhone 16 neden Endonezya’da yasaklandı?

Hükümetin Apple’a uyguladığı ambargo nedeniyle artık Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gelen turistler, artık ülkede iPhone 16 kullandıkları için cezalandırılabilecek. Endonezya Sanayi Bakanı Gumiwang Kartassamita konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğer Endonezya’da çalışabilen bir iPhone 16 varsa bu cihazın yasa dışı olduğunu söyleyebilirim. Bu tip durumlarla karşılaştığınızda bize bildirmeyi unutmayın” ifadelerine yer verdi.

Peki ya Endonezya’daki iPhone 16 yasağının sebebi ne? Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, Endonezya’da 109 milyon dolarlık bir yatırım yapma sözü verdi. Fakat şirketin şimdiye kadar ülkede yaptığı yatırımlar yalnızca 95 milyon dolarla sınırlı kaldı. Bu nedenle hükümet, Apple’a karşı büyük bir savaş başlatarak ambargo uygulama yoluna gitti.

Endonezya Sanayi Bakanı Gumiwang Kartasasmita, “Sanayi Bakanlığı olarak hala iPhone 16 için lisans veremiyoruz. Çünkü Apple’ın yerine getirmesi gereken taahhütler var” diyerek ABD’li teknoloji devine mesaj verdi.

Apple, Endonezya hükümetine verdiği sözleri tutmadı

Şu anda Endonezya yasaları, ülkede faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlerin yüzde 40 yerli üretime sahip olacak şekilde kaynak katkısında bulunmalarını şart koşuyor. Apple örneğinde ise ABD merkezli teknoloji devinin ülkede bir araştırma ve geliştirme merkezi kurma sözü verdiği biliniyor. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi şirket henüz bu sözünü yerine getirmedi.

Son olarak ülkede yasaklanan tek ürünün iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi olmadığını da belirtmekte fayda var. Hükümet, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonlarının yanı sıra ayrıca Apple Watch Series 10 akıllı saat modelini de ülkede yasakladı.

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Apple, Endonezya hükümetinin uyguladığı iPhone 16 yasağı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Peki ya siz Endonezya’nın iPhone 16 yasağı hakkında neler düşünüyorsunuz?

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