Elon Musk, Twitter’dan sonra Substack platformunu da satın alabilir

Tesla ve SpaceX’in patronu Elon Musk son zamanlarda en çok tartışılan isimlerden biri haline geldi. Twitter’ı satın aldıktan sonra CEO Parag Agrawal dahil birçok üst düzey yöneticiyi kovması, mavi tik sistemini değiştirmesi ve daha pek çok açıklamasıyla gündemden düşmeyen iş insanı bir platforma daha gözünü dikti. Tecrübeli iş insanı, tartışma yaratan Twitter satın alımının akabinde bu defa başka bir platform için kolları sıvadı. Musk’ın yeni hedefi Substack oldu.

Elon Musk, Substack ve Twitter’ı birleştirebilir

Hatırlanacağı üzere Twitter, kullanıcıların haber bülteni paylaşarak para kazanabilmelerini sağlayan Revue platformunu kapatmıştı. Bunun rakibi olan Substack uygulaması ise Elon Musk’un ilgi odağına yerleşti.

Musk, resmi hesabından kendisine “Twitter’ın Substack’ı satın alması ve iki platformu birleştirmesi fikri mantıklı olmaz mıydı?” diyen bir takipçisine verdiği yanıtta “Bu fikre açığım” cevabını verdi.

I’m open to the idea — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022

Substack nedir? Ne işe yarar?

ABD merkezli Substack platformu, içerik üreticilerin sesli veya yazılı içerikleri ile para kazanmalarını sağlıyor. Burada her yazar kendi sayfasını oluşturabiliyor ve takipçileri belli bir ücret karşılığında abone olabiliyorlar. Yazar yeni bir içerik yayınladığında ise abonelerine mail yoluyla bildirim gidiyor.

Substack yaklaşık iki yıl önce COVID-19 salgınıyla alakalı yanlış bilgiler yayınlayan içerik üreticilerine izin verdiği için eleştirilmişti. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube başta olmak üzere tüm platformlar Koronavirüse ve aşılara karşı politika geliştirmiş ve halk sağlığını tehlikeye atan bilgiler paylaşanları yasaklamıştı. Ancak Substack böyle bir adım atmadığı gibi, aşı karşıtı içerik üreticilerden yıldan 2,5 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti.

Elon Musk her ne kadar “Bu fikre açığım” demiş olsa da, Substack’ı satın alacağı henüz kesinleşmiş değil. Bu platformun en büyük rakiplerinden olan Revue da kullanıcıların e-bülten hazırlayarak para kazanabilmelerini sağlıyordu ancak Musk’ın Revue’yu kapattığını göz önünde bulundurursak, Substack’ı almaktan vazgeçme ihtimali olduğunu öngörebiliriz.

Revue platformu 2023 yılında kapanıyor

18 Ocak 2023’ten itibaren Revue kullanıcıları hesaplarına artık erişemeyecekler. Bu tarihte Revue kapanacak ve tüm veriler silinecek. Ücretli abone olanlardan da artık para alınmayacak.

Konuyla alakalı şirket “Abone listeniz ve sizinle paylaştığımız diğer verilerle bağlantılı olarak yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve Twitter, Inc.’in abone bilgilerini herhangi bir amaçla kullanmanız için izin almadığını hatırlatmak isteriz. Bu zor bir karardı çünkü Revue’nin sizin gibi insanlardan oluşan tutkulu bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.