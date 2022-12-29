Amazon futbol tutkunlarına özel uygulama geliştiriyor

Dünyanın en büyük perakende devi Amazon sadece e-ticaret değil, oyundan tüketici elektroniğine, film ve dizi sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Prime Video platformu altında ekstra hizmetlere ev sahipliği yapan şirket burada hem orijinal hem de lisanslı dizi, film, belgesel, spor içerikleri yayınlıyor.

Amazon’dan spor odaklı yeni platform geliyor

Şirketin, spor içeriklerini Prime Video’dan ayıracağı ve ayrı bir uygulama üzerinden yayınlamaya devam edeceği ortaya çıktı. The Information’un haberine göre henüz geliştirilme aşamasında olan yeni platforma erişmek için ayrı bir aboneliğe ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Şu anda Prime Video’daki içeriklere erişmek için tek bir Prime aboneliği yetiyor. Yeni uygulama devreye sokulduğunda ise ona ayrıca para ödemek gerekebilir.

Hatırlanacağı üzere Amazon geçtiğimiz sene Amerikan futbolu ligi NFL (National Football League) ile 11 yıllık bir yayın anlaşması imzalamıştı. Bunun dışında Premier League ve New York Yankees gibi karşılaşmaların yayın hakkını da elinde bulunduruyor. Sadece spor içeriklerine ev sahipliği yapacak olan yeni uygulamada bu ve benzeri maçlar da bulunacak.

Amazon CEO’su istekli

Amazon CEO’su Andy Jassy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, spor müsabakalarını yayınlama konusundaki çalışmalarını ikiye katlamak istediklerini belirtmişti. Jassy’nin bu açıklaması, şirketin spor içeriklerine özel bir uygulama geliştireceği iddialarını da doğrular nitelikte.

Geçen ay Netflix’in de dünya genelinde bazı spor liglerinin yayın hakkını satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Halihazırda Formula 1 içeriklerine yer veren şirketin bu antlaşma ile birlikte Premiere League, NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi), Olimpiyatlar gibi dev müsabakaları da yayınlaması bekleniyordu. Ancak CEO Ted Sarandos konuyla ilgili açıklamada böyle bir planlarının olmadığını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Türkiye’de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakkı üç yıl süreyle Exxen platformunda. Bu kapsamda Exxen ve Exxen Spor olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan dijital yayın platformu isteyenlere reklamlı, isteyenlere reklamsız olmak üzere farklı abonelik paketleriyle hizmet veriyor.

Amazon Prime Türkiye’de 7,90 TL’ye satılıyor. Bu abonelik kapsamında, aralarında Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin de bulunduğu yüzlerce diziye ve filme ev sahipliği yapan Prime Video ve ücretsiz Twitch aboneliği veren Prime Gaming hizmetlerinin yanı sıra hızlı ve ücretsiz kargo imkanları da sağlanıyor. Ayrıca şirket, Prime Gaming kapsamında düzenli olarak ücretsiz oyun da veriyor.