Elon Musk, Manchester United’ı satın almayı planlıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, İngiltere Premier Lig ve Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından biri olan Manchester United kulübünü satın almayı planlıyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında popüler sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Tesla ve SpaceX CEO’su, şimdi ise gözünü yeşil sahalara dikti. Musk’ın daha önce de yine aynı iddiayla gündeme geldiği biliniyor. Ancak bu defa söz konusu satın alım, anlaşmanın yakın olduğuna dair daha büyük bir olasılıkla karşımıza çıkıyor.

Manchester United’ın sahibi olan Glazer ailesi, kulübü geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa çıkardı. Anlaşmayı denetleyen bankanın değerlendirmesi için resmi tekliflerin bu cuma gününe kadar sunulması gerekiyor. İngiliz iş insanı ve INEOS’un CEO’su Jim Ratcliffe, kısa bir süre önce kulübe talip olduğunu belirtmişti. Fakat son olarak yarışa Elon Musk’ın da girdiği ortaya çıktı.

Elon Musk, Manchester United için 4,5 milyar sterlin teklif edebilir

Daily Mail’ın haberine göre Elon Musk, çocukluktan bu yana hayranı olduğu Manchester United’ı satın almak için son tekliflerin verilmesine birkaç gün kala durumu takip ediyor. 157 milyar sterlin değerindeki devasa serveti ile Forbes’a göre dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda yer alan Musk, muhtemelen Glazer ailesinin istediği fiyatı karşılamakta pek de sorun yaşamayacak.

Manchester United’ın sahibi olan Glazer ailesi, kulüp için 6 milyar ila 8 milyar sterlin arasında bir rakam talep ediyor. Ancak yine de söz konusu satın alım için 4,5 milyar sterlinlik bir teklifin devralma için yeterli olacağı öne sürülüyor. Aktarılan bilgilere göre şu anda kulübe çok sayıda talip bulunurken, kulüple ilgili gizli bilgilere erişmek için de gerekli belgelerin imzalandığı belirtiliyor. İngiliz takımıyla ilgilenenler arasında Newcasstle’ın sahiplerinden Suudi Arabistanlı iş insanları da bulunuyor. Elon Musk’ın ise bir kişi ya da grupla güçlerini birleştirerek Glazer ailesine bir teklifte bulunabileceği aktarılıyor.

Kulübün bir sonraki sahiplerinin, takımın Old Trafford stadyumunu yenileme taahhüdünde bulunmak için muhtemelen yaklaşık 2 milyar sterlin kadar bir nakit rezervine sahip olmaları gerekecek. Tesla’nın hisse fiyatlarındaki düşüş, kasım ayından bu yana net servetinde 150 milyar sterlin değerinde azaltmaya sebep olsa da bu durumun Elon Musk açısından fazla problem yaratmayacağı düşünülüyor.

Beklendiği gibi kulüp 4,5 milyar sterlinlik bir ücretle satılırsa, Manchester United dünyanın en pahalı spor takımı unvanına erişecek. Geçen yıl 3,7 milyar sterline satın alınan NFL takımı Denver Broncos şu anda bu unvanı elinde taşıyor.