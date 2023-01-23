Elon Musk duyurdu: Reklamsız Twitter paketi geliyor

Geçtiğimiz yılın sonlarında milyarder iş insanı Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan Twitter platformu kısa bir süre içinde çok sayıda yenilik ile karşımıza çıktı. Maddi anlamda büyük bir zorluk yaşayan sosyal medya servisi, bu durumun önüne geçmek için kullanıcılarını ücretli abone olmaya teşvik ediyor. Twitter Blue hizmetiyle kullanıcılarına birçok ayrıcalık tanıyan şirket, şimdi ise reklamsız yeni bir abonelik paketi ile kullanıcılardan daha fazla ücret talep etmeyi planlıyor.

Twitter’ın yeni abonelik paketi ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Şirket yönetiminin başında bulunan ünlü iş insanı Elon Musk, paylaşmış olduğu bir Twitter gönderisinde konuya ilişkin önemli ayrıntılar paylaştı. Abonelik paketinin temel fonksiyonlarını açıklayan Musk, fiyatıyla alakalı da önemli ipuçları verdi.

Reklamsız Twitter paketi önümüzdeki haftalarda çıkacak

Sahibi olduğu Twitter platformunu son derece aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Elon Musk, paylaşmış olduğu bir tweet’te, uygulamada çok fazla reklam yer aldığına değindi. Hem boyut hem de sayı olarak reklamların fazlalığını ifade eden Musk, çok yakında kullanıcıların bu reklamları tümüyle ortadan kaldırma şansına sahip olabileceğini vurguladı. Elbette ki bu ayrıcalığın, belirli bir ücret karşılığında gerçekleşeceği aktarıldı. Musk’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle oldu:

“Reklamlar Twitter’da çok sık ve çok büyük. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atılıyor. Ayrıca, sıfır reklama izin veren daha yüksek fiyatlı bir abonelik olacaktır.”

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Reklamsız Twitter paketi için geri sayım başlamış durumda. Elon Musk, söz konusu paketin çok yakında kullanıcılara sunulmaya başlanacağını bildirdi. Önümüzdeki hafta yeni paket, kullanıcılarla buluşacak. Ancak açıklanan bilgilere göre bu seçenek, standart Twitter Blue paketine kıyasla çok daha pahalı bir fiyattan satılacak.

Twitter bu hamle ile birlikte reklamsız abonelik paketini başlatmadan önce şimdiye kadar gelir elde etmek için ana hedef olarak reklamcılığa güveniyordu. Ancak söz konusu yenilik, şirketin iş modelinde radikal bir değişiklik olarak yorumlanabilir.

Elon Musk, gelir elde ederken aynı zamanda maliyetleri büyük ölçüde azaltma stratejisinde ilerliyor. Kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında mavi tik doğrulama rozeti ve daha pek çok avantaj sunan Twitter Blue hizmeti, henüz Türkiye’de resmi olarak kullanıma sunulmasa da aktif olduğu ülkelerde oldukça ilgi görüyor.

Twitter Blue hizmeti, ABD’de aylık 11 dolar karşılığında satılıyor. Web abonelikleri ise aylık yalnızca 8 dolar olarak belirtiliyor. Öte yandan indirimli yıllık abonelik seçeneği ise 84 dolardan satılıyor. Çok yakında daha fazla ülkeye genişletilecek olan servis ABD, Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya pazarlarında kullanılabiliyor.