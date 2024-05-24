Çin “komünist yapay zeka” geliştirdi

Çin’de şimdiye kadar görmeye pek de alışık olmadığımız sıra dışı bir yapay zeka geliştirildi. Çin Başkanı Şi Cinping’in yazmış olduğu kitaplardan eğitilen bir komünist yapay zeka oluşturuldu. Çin Komünist Parti liderinin politika ve felsefe hakkındaki fikirlerini dünya çapında tanıtma fikriyle hayata geçen proje büyük bir dikkat topladı.

Çin’de geliştirilen komünist yapay zeka, esas itibariyle OpenAI tarafından yaratılan ChatGPT hizmetine benzer bir çalışma prensibine sahip. Kullanıcıların sorduğu soruları komünist felsefeyle yanıtlayan chatbot aracı, bununla birlikte rapor hazırlama, metin özetleme ve Çince-İngilizce çeviri yapma gibi yeteneklere de ev sahipliği yapıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi tarafından geliştirilen AI projesi şu anda ülkedeki düzenleyici kurumların onayını bekliyor. Onay gelmesi halinde ise hizmetin herkese açık hale geleceği ifade ediliyor.

Çin lideri Şi Cinping’in düşünceleri yapay zekaya taşındı

Financial Times’ın haberine göre Şi Cinping’in kitaplarından esinlenerek hayata geçirilen yapay zeka projesi, geniş miktarda metin ve görselin yer aldığı büyük dil modelleme (LLM) teknolojisinden yararlanıyor. Bu anlamda hizmetin ChatGPT ve Gemini’ye benzer bir yapıya sahip olduğu söyleniyor.

İnternet üzerinde birçok kısıtlama uygulayan Çin hükümeti, ülkede geliştirilen yapay zeka modelleri için de bazı sınırlar çiziyor. Bu AI modellerinin temel sosyalist değerlere sahip olması ve ortaya çıkan ürünün Çin hükümetinin gücünü tehlikeye atmaması gibi unsurlara dikkat ediliyor. Komünist yapay zeka projesinde de bu hususlara uygun hareket edildiği vurgulanıyor.

Komünist yapay zeka ile ülkedeki ideolojiyi daha kuvvetli bir hale getirmeye odaklanan Çin, bu konuda yalnızca yerel pazarı hedef almıyor. Söz konusu AI hizmetinin, komünist düşüncenin yayılması bakımından küresel olarak da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Çin’deki yapay zeka modelleri tarafından yaratılan içeriklerin, Amerika Birleşik Devletleri’nden farklı olarak tamamen teknoloji şirketlerinin sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. Son dönemlerde AI çalışmalarını hızlandıran Çin hükümetinin başta Alibaba ve Baidu olmak üzere bu tarz projeler geliştiren firmalara geniş bir destek sağladığı aktarılıyor. Bu bağlamda her geçen gün sayısı artmaya devam eden Çinli yapay zeka girişimlerinin OpenAI için güçlü bir rakip haline gelmeye başladığı biliniyor.