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    Bütçe dostu Redmi Note 14 SE çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatlı telefon modeli Redmi Note 14 SE piyasaya sunuldu. Cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı açıklandı.
    Redmi Note 14 SE
    • Xiaomi bugün uygun fiyatlı yeni Redmi Note 14 SE modelini piyasaya duyurdu.
    • Bütçe dostu cihaz MediaTek Dimensity 7025 Ultra çipinden güç alıyor.
    • İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

    Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi resmen tanıtıldı. Bütçe dostu fiyat etiketi ile öne çıkacak Redmi Note 14 SE karşımıza çıktı. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan model, alışıldık bir tasarım ve orta sınıf özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Uygun fiyatlı telefon modelinin öne çıkan özellikleri arasında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7025 Ultra yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve üçlü kamera seti yer alıyor. İşte Redmi’nin yeni telefonuyla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Redmi Note 14 SE özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 2.100 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7025 Ultra Platform
    • RAM kapasitesi: 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, Sony LYT-600), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve IR verici
    • Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 5.110 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 162,4×75,7×7,99 mm
    • Ağırlık: 190 gram
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    Xiaomi’nin yeni telefonu 6.67 inç AMOLED ekranla donatılıyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına yer veriliyor. Ayrıca maksimum 2.100 nit parlaklık ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.

    Redmi Note 14 SE modeli MediaTek Dimensity 7025 Ultra çipinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Kullanıcılar ayrıca ihtiyaç duyduğunda sanal RAM desteği ve bir MicroSD kart aracılığıyla hafıza genişletme gibi olanaklardan yararlanabiliyor.

    Redmi Note 14 SE

    Uygun fiyatlı yeni Redmi telefonu 50 MP ana sensör (Sony LYT-600, OIS), 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro sensör sunuyor. Ön tarafta ise 20 MP kalitesinde bir selfie kamerası taşınıyor.

    5G şebeke desteği ile çalışan telefonda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve kızılötesi sensör bulunuyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh batarya yer alıyor. Telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 işletim sistemiyle çalışıyor.

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    Redmi Note 14 SE fiyatı

    Kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulan Redmi Note 14 SE’nin fiyatı açıklandı. Cihaz şu anda Hindistan pazarında 13.999 rupi (yaklaşık 6.500 TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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