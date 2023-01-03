Bitcoin, 2022 yılının en kötü yatırım aracı oldu

Satoshi Nakamoto adlı kimliği belirsiz bir kişi ya da bir grup tarafından yaratılan ve 2009 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya çıkan popüler kripto para birimi Bitcoin, son dönemlerde eski şöhretini kaybetti. 2021 yılında karlılığı enflasyonun üzerinde olan tek kripto para birim olan BTC, 2022’de büyük bir dalgalanma ile karşılaştı. Yüzde 66,61 oranında bir devalüasyon biriktiren kripto para birimi, bugün itibariyle yaklaşık 16 bin 700 dolar üzerinden işlem görüyor.

2022, kripto para piyasası için oldukça kötü bir yıl olarak geçti. TradeMap tarafından yapılan araştırmaya göre popüler kripto para birimi Bitcoin bu yılın en kötü yatırımı oldu. Karlılık hacminde yüzde 66,61’lik devasa bir kayıp yaşayan BTC, listenin zirvesinde yer aldı. Bitcoin’in yanı sıra en çok değer kaybeden yatırım araçları arasında yabancı hisselerle desteklenen menkul kıymetler, küçük sermayeli şirketler yer aldı.

Pek çok yatırımcı, kripto para piyasasına güvenini kaybetti

Yıl boyunca yaşanan faiz oranlarındaki artış, yatırımcıları yüksek riskli varlıklardan uzaklaştırdı ve fonlarını sabit gelire yönlendirdi. Bu durum da büyük ölçüde kripto para piyasasını etkiledi. Kripto likiditesinin kaybı ile beraber yatırımcılar, dijital varlıklara ayırdıkları sermayelerini geri çekti ve sonucunda kaçınılmaz bir şekilde pazarda devalüasyon meydana geldi.

Pek çok piyasa analisti, 2022 yılında zaten pazarda büyük bir düşüş yaşanacağını tahmin ediyordu. Ancak yaşanan durum, tahminlerin çok daha ötesinde oldu. Buna sebep olarak ise sektörde yer alan bazı şirketlerin karıştığı skandallar öne çıktı. Özellikle de Sam Bankman-Fried tarafından kurulan FTX şirketinin iflas etmesi, insanların piyasaya olan güvenini kaybetmesine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Ortaya çıkan belgeler, FTX ve şirketin yatırım kolu olan Alameda Research’ün mali durumunda ciddi problemler olduğunu göstermişti. Yatırımlarını geri çekmek için acele eden aracı kurumun yatırımcıları ve müşterileri arasında güvensizlik durumu meydana geldi. Bunun sonucunda ise şirket iflasını açıkladı. Sektörde yer alan birçok firma, iflas eden aracı kuruma yatırımlarını sürdürmeye devam etti. Şimdi ise kaynaklar ve borçlar bloke edildiği için FTX’in çöküşü piyasadaki dalgalanmanın başrollerinden biri haline geldi.

Bitcoin, 2023 yılında ne kadar olacak?

Ünlü ekonomi danışmanı Tim Draper, 2023 yılı için Bitcoin tahmini yaptı. Draper, BTC’nin yüzde 1400 oranında değer kazanacağını savundu ve 250 bin dolar seviyesine çıkacağını paylaştı. Finansal hizmet şirketi olan Standard Chartered ise BTC’nin yüzde 70 değer kaybedeceğini ifade etti ve bunun sonucunda popüler kripto para biriminin 5 bin dolar seviyesini göreceğini öne sürdü.