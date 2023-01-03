Apple, iPhone pil değişim ücretlerine 540 TL zam yaptı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni yıla kullanıcılarını üzen bir haber ile girdi. Şirket, garanti kapsamından çıkan iPhone, iPad ve MacBook cihazları için pil değişim ücretlerine tüm dünyada zam yaptı. Yüzde 50’nin üzerinde gelen bu zamla beraber, kullanıcıların artık 540 TL daha fazla ödeme yapması gerektiği açıklandı. Yeni rakamların 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

2023 iPhone pil değişim ücretleri belli oldu

Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre 2023 yılı iPhone pil değişim ücretleri belli oldu. Şirket, “Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır.” notuyla gelen zammı duyurdu. Cihazların eski ve yeni onarım rakamları ise şu şekilde açıklandı:

iPhone SE : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone SE (2. nesil) : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone SE (3. nesil) : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 6 : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 6 Plus : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 6S : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 6S Plus : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 7 : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 7 Plus : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 8 : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone 8 Plus : 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL)

: 1.559 TL (eski fiyatı 1.019 TL) iPhone X : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone XR : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone XS : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone XS Max: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 11 : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 11 Pro : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 11 Pro Max : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 12 : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 12 mini : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 12 Pro : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 12 Pro Max : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 13 : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 13 mini : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 13 Pro : 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL) iPhone 13 Pro Max: 1.939 TL (eski fiyatı 1.399 TL)

Teknoloji devi Apple elbette ki pil değişim ücretleri için yalnızca iPhone modellerine zam yapmadı. Bunun yanı sıra şirket, tüm MacBook Air modellerinde 920 TL fiyat artışı uyguladı. Diğer MacBook ve MacBook Pro cihazlarında ise rakamlar 1.820 TL artırıldı. Garanti kapsamı dışına çıkan iPad cihazları için ise rakamlar 860 TL yükseldi.

iPhone, iPad ve MacBook cihazlarında pil değişimi yapmak isteyen kullanıcılar için Apple şirketi, şubat ayı sonuna kadar tarih verdi. O tarihe kadar müşteriler eski fiyatlardan onarım hizmetinden yararlanabilirken; mart ayından sonra ise zamların geçerli olmaya başlayacağı hatırlatıldı.