Bir Bitcoin bloğunun üretimi 1 saatten fazla sürdü, tüm işlemler aksadı

Dün yaşanan bir sorun sebebiyle Bitcoin işlemlerinde yaklaşık 85 dakika boyunca bir duraksama yaşandı. Duraksama sebebinin bir Bitcoin bloğunun üretiminde yaşanan sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Blok işlemlerini gösteren BTC.com ve Blokchain.com gibi platformların zincir-içi verilerine göre Foundry USA ve Luxor tarafından kazınan son iki Bitcoin bloğu arasında yaşanan duraksama süresi 85 dakikayı buldu.

Mempool’a göre bu iki blok arasında yaşanan bekleme, 13 binden fazla Bitcoin işlemini etkiledi ve bu işlemlerin duraksamasına sebep oldu.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin sisteminde, blok onaylarının her 10 dakikada bir devam etmesini sağlamak amacıyla bir zorluk seviyesi değişikliği gerçekleştirilmişti. Ancak 35.6 trilyona ulaşan madencilik işlemleri, yükselen enerji fiyatları ve ayı piyasası sebebiyle her geçen gün daha zor ve daha pahalı hale gelecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lightning Network kurucusu Tadge Dryja ise, Twitter’da yaptığı paylaşımda, zorluk seviyesi değişimlerinin hesaba katılmadığı düşünüldüğünde 85 dakikalık duraksamanın her 34 günde bir yaşanacağını ifade etti.