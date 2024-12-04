AnTuTu açıkladı: Kasım 2024’ün en iyi Android telefonları

AnTuTu, Kasım ayının en iyi amiral gemisi ve orta seviye telefonlarını sıraladı.

ASUS ROG Phone 9 Pro amiral gemisi cihazlar sıralamasında liderliği üstlendi.

Orta segment modeller arasında ise zirveye Realme GT Neo 6 SE oturdu.

Popüler kıyaslama platformu AnTuTu her ay düzenli bir şekilde en yüksek performanslı cihazlarla alakalı yeni raporlar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak platform, Kasım 2024’ün en iyi Android telefonları ile karşımıza çıktı. Performansıyla geçtiğimiz aya damgasını vuran modeller sıralandı.

Paylaşılan listeler performansa dayalı modelleri öne çıkarırken, aynı zamanda Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabeti de gözler önüne seriyor. 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Çin’deki AnTuTu üzerinde 1.000’den fazla test edilen cihazı kapsayan bu rapor, piyasadaki en üst düzey seçenekleri bir araya getiriyor.

Kasım 2024’ün en iyi amiral gemisi Android telefonları

ROG Phone 9 Pro (Snapdragon 8 Elite) –2.932.124 puan Vivo X200 Pro (Dimensity 9400) –2.860.505 puan OPPO Find X8 Pro (Dimensity 9400) – 2.847.249 puan iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) – 2.846.310 puan OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) – 2.843.262 puan OPPO Find X8 (Dimensity 9400) – 2.778.944 puan Vivo X200 (Dimensity 9400) – 2.769.207 puan Honor Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2.673.175 puan Honor Magic 7 (Snapdragon 8 Elite) – 2.664.382 puan REDMI K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2.618.595 puan

Ekim ayında ilk üçte OnePlus 13, iQOO 13 ve Vivo X200 Pro modelleri yer alırken, Kasım’da ise liderliğe ASUS ROG Phone 9 Pro oturdu. Snapdragon 8 Elite çipine sahip olan cihaz, performans canavarı donanımıyla öne çıkmayı başardı.

Dimensity 9400 çipli Vivo X200 Pro ve OPPO Find X8 Pro ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Listedeki 4’ünde MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi yer alırken, kalan 6 model ise Snapdragon 8 Elite ile donatılıyor.

Kasım 2024’ün en iyi orta seviye Android telefonları

Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7 Plus Gen 3) –1.409.226 puan OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7 Plus Gen 3) –1.406.565 puan Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra) –1.349.642 puan Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7 Plus Gen 2) –1.160.517 puan Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7 Plus Gen 2) – 1.133.725 puan iQOO Z8 (Dimensity 8200) – 971.912 puan iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) – 953.914 puan Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200) – 869.259 puan Redmi K50 (Dimensity 8100) –825.900 puan iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3) – 818.814 puan

Aylar boyunca orta seviye telefonlar listesinde OnePlus Ace 3V listeye oturduktan sonra nihayet sıralamanın zirvesi değişti. Realme GT Neo 6 SE artık liderlik koltuğuna oturdu. Her iki modelde de Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipinin yer aldığını ve birbirlerine yakın puanlar elde ettiklerini belirtmekte fayda var.

Redmi K70E, Realme GT Neo 5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8 ve iQOO Neo 7 SE geçen ayla aynı konumlardayken, Redmi Note 12T Pro 3. sıradan 7. sıraya yükseldi.