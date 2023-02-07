Ahbap Derneği kripto para ile deprem yardım kampanyası başlattı

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Hatay illerini etkileyen korkunç depremin ikinci gününde, depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin tek yürek haline geldiği korkutan depremde ön saflarda yer alan Ahbap Derneği, kalabalık bir ekiple bölgeye yardımda bulunmayı sürdürüyor.

Çok sayıda vatandaşın Ahbap’a önemli miktarlarda para bağışladığı bilinirken; öte yandan bugün TikTok şirketi de yarısı Ahbap’a, diğer yarısı Kızılay’a olmak üzere 200 bin dolar yardımda bulunmuştu. Daha fazla insana ulaşmak için gelinden geleni yapan dernek, son olarak kripto para ile bağış kampanyası başlattı.

Ahbap Derneği stabil coinler ile deprem yardımı topluyor

Ahbap Derneği’nin kurucusu olan ünlü şarkıcı ve hayırsever Haluk Levent, dün depremden kısa bir süre sonra dünya üzerinde çok sayıda kişinin kripto para birimleri ile depremzedelere yardımda bulunmak istediklerini açıklamıştı. “Dernek olarak henüz kanun çıkmadığı için benim ismime kripto hesabı açmamı istiyorlar” diyen Levent, anket başlatarak bir kripto hesabı açıp açmaması gerektiğini takipçilerine sordu.

Yoğun bir katılımla olumlu yönde cevap alan Haluk Levent, kısa bir süre sonra ise MASAK ile görüşme gerçekleştireceğini, şeffaflık talep edeceğini, herkesin hesabına girip ne geldiğini ve nerelerde kullanıldığını bilmesi istediğini aktardı. “Kim bilir 2 bin konteyner yerine 10 bin konteyner alırız” diyen Levent, bugün ise beklenen gelişmeyi aktardı.

Haluk Levent, MASAK ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda bir kripto para cüzdanı oluşturdu ve bunu takipçileri ile paylaştı. Herkesin stabil coin göndererek bağışta bulunabileceğini belirten Ahbap Derneği lideri, hesabın bir hafta sonra kapanacağını ve toplanan tüm gelirin herkes tarafından rahatlıkla görünebileceğini söyledi. Levent’in yapmış olduğu paylaşım şu şekilde oldu:

MASAK ile görüşme yapıldı.

Sağ olsunlar

Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz Makbuzu paylaşacağım

Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir. *BEP20 Cüzdan Adresi:*

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

MASAK ile görüşme yapıldı. Sağ olsunlar. Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz Makbuzu paylaşacağım Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir. BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 Ayrıca diğer adresler: ERC20 Ağı Transferleri: 0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd BEP20 Ağı Transferleri: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 Avalanche Ağı Transferleri: 0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

Depremzedelere Ahbap Derneği aracılığıyla kripto para olarak bağışta bulunmak isteyenler, bunu yalnızca stabil coinler üzerinden gerçekleştirebilecek. Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Binance USD (BUSD) gibi birimlerle işlem sağlanabilecek. Piyasaya değeri herhangi bir şekilde düşüp yükselmeyen stabil coinler, her zaman 1 dolara eşit gelmektedir. Öte yandan diğer kripto para birimlerine göre daha takip kolay takip edilebilir bir yapıya sahip olan sabit coinlerin güvenlik konusunda da daha başarılı olduğu bilinmektedir.

7 Şubat 2023 Salı günü saat 19:35 itibariyle Ahbap Derneği, kripto para üzerinden 2 milyon 68 bin dolar değerinde bağış toplamış görünüyor. Anlık olarak gelen bağışları Nansen Portfolio adresi üzerinden takip edebilirsiniz.