52 saat pil ömürlü Vivo TWS Air 3 Pro çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli Vivo TWS Air 3 Pro piyasaya çıktı.

52 saate kadar pil ömrünü destekleyen kulaklık, Bluetooth 6.0 desteğiyle sunuluyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan ürünün yakında global pazara ulaşması bekleniyor.

Vivo bugün yeni ürünlerini piyasaya duyurdu. Şirket, Çin pazarında gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde amiral gemisi katlanabilir telefonu Vivo X Fold 5 cihazını duyurdu. Bunun yanı sıra 52 saate kadar pil ömrünü destekleyen Vivo TWS Air 3 Pro modeli de piyasaya sunuldu.

Vivo’nun uçsuz yeni premium kulak içi kulaklığı, Bluetooth 6.0 bağlantı desteği ile öne çıkıyor. Cihazın diğer dikkat çeken unsurları arasında sade-şık tasarımı, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi, geniş pil ömrü ve güçlü aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo TWS Air 3 Pro teknik özellikleri

12 mm dinamik sürücülerle donatılan kulaklık, farklı profiller için ses özelleştirmesine izin veren DeepX 3.0 teknolojisiyle desteklenen yüksek çözünürlüklü ses ve daha fazla derinlik sunan mekansal ses özelliği ile geliyor.

Vivo TWS Air 3 Pro cihazının bir diğer öne çıkan özelliği ise ANC özelliği oluyor. 50 dB’ye kadar dış gürültüyü ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Bu da ortalamanın üzerinde bir iptal değeri olarak karşımıza çıkıyor. 6 mikrofondan gelen sinyali kullanarak seslerin “yüzde 94’üne kadarını” bastıran aramalar için AI gürültü bastırma özelliği de yer alıyor.

FoneArena’nın haberine göre fiyat-performans odaklı bir deneyim sunan ürün 52 saate kadar pil ömrünü destekliyor. Yeni kablosuz kulaklık modeli Bluetooth 6.0 bağlantısı ile çalışıyor. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. SBC, AAC ve LC3 kodekleriyle çalışıyor. Aynı zamanda oyunlar için sadece 44 milisaniyelik düşük gecikme modu getiriyor.

“BlueOS” olarak adlandırılan Vivo’nun ekosistemine entegre edilmiş bir dizi akıllı özellik sunuluyor. Bu entegrasyonla birlikte etkinleştirilen işlevler arasında tabletlerde ve telefonlarında hızlı bağlantı için özelleştirilebilir açılır pencereler, kulak kapsülünün çıkarılmasının tespiti, kaybolması durumunda arama modu ve ses kontrolleri yer alıyor.

Cihaz siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip sağlam yapı sunuluyor, Apple, Android ve Windows cihazlarla geniş uyumluluk vaat ediliyor.

Vivo TWS Air 3 Pro fiyatı

Vivo’nun uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı ilk olarak Çin pazarında satışa çıktı. Cihaz 199 CNY (yaklaşık 1.000 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.