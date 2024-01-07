Samsung Galaxy S24 Ultra lansmana günler kala canlı kanlı ortaya çıktı

Samsung’un uzun bir süredir merakla beklenen yeni Galaxy S24 serisi için geri sayım başladı. 17 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin başrol kahramanı olarak sergilenecek performans canavarı telefon ailesiyle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Dünya çapında heyecan yaratan serinin en üst modeli Galaxy S24 Ultra, şık tasarımı ile canlı kanlı ortaya çıktı.

Şirketin yeni amiral gemisi telefonu ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya çıktı. X platformunda paylaşılan görüntüler, merakla beklenen akıllı telefonun tasarımına ve teknik özelliklerine dair pek çok önemli ipucunu gözler önüne sermeye katkıda bulundu.

Samsung Galaxy S24 Ultra tasarımı hakkında hiçbir sürpriz kalmadı

WorkaholicDavid adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı görüntüler, Galaxy S24 Ultra modelinin tasarımı hakkında birçok önemli bilgi veriyor. Serinin diğer modellerine göre çok daha ince kenarlara sahip olacağı görülen cihaz, ayrıca yine önceki nesle göre daha düz bir ekran deneyimi vaat edecek. Böylelikle son derece estetik bir görünüme ulaşacak ulaşan cihaz, ayrıca kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak.

Cihaz yalnızca ön tasarımıyla değil, arka görünümüyle de ilgi uyandıracak. Serinin en üst düzey seçeneği olarak lanse edilen Samsung Galaxy S24 Ultra modeli iki sıra halinde dikey olarak yerleştirilen kameralarla mobil fotoğrafçılar için ileri seviye bir performans vaat edecek. Galaxy S23 serisinde astrofotografi yetenekleri öne çıkarken, beklenen yeni modelin ise çok daha güçlü özelliklerle geleceği tahmin ediliyor. Merceklerin etrafında büyük halkalar yer alması dikkat çekiyor.

Üst düzey bir performans vaat ediliyor

Peki ya Samsung’un yeni telefonundan neler bekleniyor? İddialara göre cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Fakat telefon belirli bölgelerde Samsung’un özel olarak geliştirdiği Exynos 2400 çipine sahip olacak. 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık oranına sahip 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla gelmesi beklenen model, sıra dışı bir ekran deneyimine kapı aralayacak gibi görünüyor.

Mobil fotoğrafçılar için 200 MP ISOCELL HP2SX ana kameraya sahip olacağı öne sürülen Galaxy S24 Ultra modeli, 10x yakınlaştırmaya sahip telefoto lens de barındıracak. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pille donatılacağı iddia edilen model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 serisi çok yakında piyasaya çıkacak. Üç modelden oluşacak seri, 17 Ocak’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulacak.