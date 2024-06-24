Uygun fiyata olağanüstü performans! Honor Play 60 Plus özellikleri ve fiyatı açıklandı

Honor’un uygun fiyatlı yeni telefonu resmen tanıtıldı. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan Honor Play 60 Plus cihazının tüm teknik özellikleri duyuruldu. Göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkan ürün, son derece modern ve zarif görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Honor telefonu ile ilgili merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 6.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi, 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera yer alıyor. İşte Honor Play 60 Plus’ın bütün ayrıntıları…

Honor Play 60 Plus özellikleri

Boyutlar: 166,9 x 76,8 x 8,24 mm

166,9 x 76,8 x 8,24 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 girişi, USB-C ve IP64 sertifikası

5G bağlantısı, Çift SIM, Çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 girişi, USB-C ve IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

35 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Magic OS kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni modeli fiyatına göre iddialı özelliklere ev sahipliğinde bulunuyor. HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6,77 inçlik LCD ekranla karşımıza çıkan cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcılar için akıcı bir deneyime kapı aralıyor. Cihazın ön kısmında yer alan delik çentikte 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta sunulan kare şeklindeki kamera adasında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens taşınıyor.

Honor Play 60 Plus cihazı 12 GB RAM ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti yatıyor. Performans açısından kıyaslama yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Vivo Y58 5G, Redmi Note 13R, Vivo V40 SE 5G ve POCO M6 Pro 5G gibi modellerde de gördüğümüzü belirtelim.

35 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 6.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Honor Play 60 Plus’ta su ve toza dayanıklılık için IP64 sertifikası sunuluyor. 198 gram ağırlığında olan ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Honor Play 60 Plus fiyatı

Yeni Honor telefonu ilk olarak Çin’de raflarda boy göstermeye başlıyor. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan ürün 1.499 Çin Yuanı başlangıç fiyatı ile listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 6 bin 800 TL’ye tekabül ediyor.

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