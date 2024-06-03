Honor’dan Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip! Magic V Flip ortaya çıktı

Honor önümüzdeki haftalarda yeni bir katlanabilir kapaklı telefon modeli ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen bu cihaz, Samsung tarafından geliştirilen ve piyasadaki en popüler katlanabilir kapaklı telefonlardan biri olan Galaxy Z Flip serisi modelleriyle doğrudan rekabet edecek. Honor Magic V Flip ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkarken, cihazla alakalı akıllarda soru işareti uyandıran birçok detay da nihayet belli olmaya başladı.

Gizmochina’nın haberine göre yakın zaman önce tasarımı internete sızdırılan yeni katlanabilir Honor telefonu şimdi de güçlü teknik özellikleriyle karşımıza çıktı. Heyecanla beklenen cihaz LRA-AN00 seri numarasıyla FCC’den resmi bir sertifika aldı. Bu sayede cihazın pil performansıyla ilgili birçok ayrıntı netleşti.

Honor Magic V Flip’in pil ve hızlı şarj özellikleri belli oldu

Kısa süre önce sürpriz bir şekilde FCC veritabanında ortaya çıkan Honor Magic V Flip hakkında birçok detay belli oldu. FCC’de LRA-AN00 numarasıyla ortaya çıkan modelin henüz Honor tarafından duyurulmayan bir cihaz olduğu fark edildi ve detayları göz önüne alındığında bunun Magic V Flip’ten başkası olmadığı anlaşıldı. HN-110600C00 / HW-110600C02 şarj cihazı ile eşleştirilen katlanabilir telefon modelinin 66 watt’a kadr hızlı şarj desteğine sahip olduğu ifade edildi.

66 watt hızlı şarj gücü sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı planlayan yeni Honor modeli, böylelikle yalnızca birkaç dakika gibi kısa bir süre içinde saatlerce sizi idare edecek ölçüde şarja ulaşmanıza yardımcı oluyor. Uzun ömürlü bir pile sahip olacak cihazın 4.500 mAh batarya kapasitesiyle karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

Öne sürülen bu rakamlar, şimdiye kadar bir katlanabilir telefonda gördüğümüz en büyük bataryalardan biriyle karşılaşacağımıza işaret ediyor. Söylentilerin doğru çıkması halinde cihaz, yeni bir akıllı telefon satın alırken pil ömrünü göz önünde bulunduran tüketiciler adına öne çıkan bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Honor Magic V Flip’in bir diğer önemli yeniliği ise büyük harici ekranı olacak. Kullanıcılar için kusursuz bir multi-tasking (çoklu görev) deneyimi vaat edecek cihaz, aynı zamanda kullanıcıların telefon kapağını açmak zorunda kalmadan çağrıları, mesajları ya da bildirimleri görüntüleyip yönetmelerine imkan sağlayacak.

Merakla beklenen Honor Magic V Flip ile ilgili ortaya çıkan bilgiler şimdilik ne yazık ki bunlarla sınırlı durumda. Samsung Galaxy Z Flip serisi akıllı telefon modellerine rakip olacak cihazın Haziran ayı sonuna kadar resmen piyasaya duyurulacağı tahmin ediliyor.

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