Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri Geekbench’te görüldü

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonunu yakında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirketin kısa süre önce Çin pazarında tanıttığı Xiaomi 14 serisi yeni bir üyeyle genişleyecek. Serinin en üst düzey modeli olacak Xiaomi 14 Ultra için geri sayım başlarken, heyecanla beklenen model Geekbench platformunda ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ilk canlı fotoğrafları ortaya çıkan üst düzey akıllı telefon, etkileyici özelliklere ev sahipliği yapacak. Şık tasarım ve güçlü donanım unsurlarını dikkat çekici biçimde bir araya getiren marka, Geekbench’ten gelen bilgilere göre yüksek performansıyla herkesi şaşırtacak. Peki ya Xiaomi 14 Ultra’dan neler bekleniyor? İşte ortaya çıkan son detaylar…

Xiaomi 14 Ultra özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14 Ultra modeli Geekbench platformunda karşımıza çıktı. Serinin en üst modeli olacak bu seçeneğin, Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacağı görüldü.

Öte yandan cihaz, 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Google’ın yeni Android 14 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlayacak model, Xiaomi’nin yeni kullanıcı arayüzü HyperOS ile gelecek. Şirketin yakın zamanda duyurduğu bu arayüz, MIUI’nin yerini alarak birbirinden ilgi çekici yeni özellikleri bir araya getiriyor.

İddia edilen Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri arasında cihazın 2K çözünürlük kalitesine sahip bir OLED ekranla geleceği belirtiliyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde son verece akıcı bir ekran performansı sunacak cihaz, bununla birlikte ekran altına entegre bir parmak izi okuyucusu sunacak. 90 watt ve 50 watt’lık hızlı şarj seçeneklerine sahip olması beklenen cihaz 5.180 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak.

50 MP Sony LYT-900 ana kameraya sahip olacağı öne sürülen Xiaomi 14 Ultra modeli dörtlü kamera setiyle güçlü bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunacak. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık göstereceği belirtilen ürün, çift yönlü uydu bağlantısı desteğiyle gelecek. Öte yandan telefonun tasarımında metal ya da titanyum malzeme tercih edilecek.

Xiaomi’nin yeni telefonları ne zaman çıkacak?

Xiaomi’nin kısa süre önce Çin pazarında piyasaya tanıttığı yeni Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri dünya çapında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve HyperOS’a sahip ilk akıllı telefonlar olma unvanına erişmişti. Etkileyici özelliklere sahip olan modeller, şimdi küresel pazarda da büyük bir merakla beklenmekte

. Bu iki modelin yakın zamanda global olarak duyurulacağı tahmin edilirken, Xiaomi 14 Ultra’nın çıkış tarihi ise muhtemelen Mart-Nisan döneminde Çin pazarında gerçekleşecek.