Xiaomi 14 SE teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi’nin Mart ayında Çin pazarında piyasaya sürdüğü Civi 4 Pro modeli kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 çipini kalbinde taşıyan performans canavarı telefon modeli, çok yakında küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. Fakat bu noktada şirket, küresel pazarda cihazı yeniden isimlendirme yoluna gidecek.

Şimdiye kadar yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Abhishek Yadav, Xiaomi Civi 4 Pro’nun küresel pazarda Xiaomi 14 SE adı altında piyasaya sürüleceğini açıkladı. İddialara göre merakla beklenen bu cihaz, Haziran ayında ilk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Xiaomi 14 SE özellikleri neler olacak?

Xiaomi’nin yeni telefonu ile ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler, beklenen cihazın Xiaomi Civi 4 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak geleceğine işaret ediyor. Bu bağlamda cihaz, ana modelle muhtemelen birebir aynı donanımla gelecek.

Xiaomi 14 SE modelinde 6,55 inç kavisli AMOLED ekran yer alacak. Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkacak olan cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performansa kapı açacak. 3000 nit tepe parlaklığa sahip olacak model, ön tarafta yer alacak hap şeklinde bir çentikte iki adet 32 MP’lik selfie kamerasına ev sahipliğinde bulunacak.

Yeni Xiaomi telefonu, Qualcomm’un yakın zaman önce tanıttığı Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacak. Daha önce POCO F6 ve Redmi Turbo 3 gibi modellerde de karşımıza çıkan bu çip, fiyatına göre yüksek bir performans yaratacak. 16 GB’a kadar RAM kapsitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunacak.

5G bağlantı desteğiyle karşımıza çıkacak cihaz, arka tarafta 50 MP ana kamerayla gelecek. Buna ek olarak üçlü kamera setinde ayrıca 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunacak. 67 watt hızlı şarja sahip olacak cihaz, 4.700 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcı dostu bir mobil deneyim oluşturacak. Son olarak cihazın Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS güncellemesiyle çalışacağını da belirtmekte yarar var.

Haziran ayında Hindistan’da duyurulması beklenen Xiaomi 14 SE modelinin fiyatı ise yaklaşık 560 Euro olarak listelenecek. Bu fiyatlandırma stratejisinden de anlaşılabileceği üzere şirket, fiyat-performans odaklı güçlü bir deneyim sağlayacak.