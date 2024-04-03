Xiaomi 14 pil testinde iPhone 15’i geride bıraktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ilk olarak Çin pazarında, bu yılın Şubat ayında ise küresel çapta piyasaya duyurduğu yeni Xiaomi 14 modeli DxOMark tarafından gerçekleştirilen pil testinden başarıyla ayrıldı. Üst düzey bir telefon satın almak isteyenler için ideal seçeneklerden bir tanesi olan bu model, gelişmiş batarya performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

DxOMark’ın gerçekleştirdiği pil testinde 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi 14’ün etkileyici sonuçlar kaydettiği görüldü. 133 puan alarak “Premium segment” akıllı telefon kategorisinde öne çıkan cihazlardan biri oldu. Bu sayede model, 6.000 mAh’lik bataryaya sahip oyuncu telefonu Nubia Red Magic 8 Pro’nun bir alt basamağında yer aldı.

Xiaomi 14 etkileyici pil gücüyle rakiplerini geride bıraktı

Xiaomi’nin performans canavarı telefonu, DxOMark tarafından açıklanan bilgilere göre etkileyici bir pil deneyimi sunuyor. Cihaz, selefi olan Xiaomi 13 ile kıyaslandığında, şarj ve verimlilik noktalarında gelişmiş bir performansa kapı aralıyor. Bunun yanı sıra model, orta düzey kullanımda 53 saatlik çarpıcı bir süre dayanıklılık gösterdi.

Gelişmiş bir pil gücüne sahip olan Xiaomi 14, 90 watt hızlı şarj desteği ile de rakiplerine göre büyük bir fark yaratıyor. Cihazın yalnızca 40 dakika gibi kısa bir sürede tam doluma ulaştığı vurgulanıyor. Kablosuz şarjda ise 53 dakikalık bir sürede dolum tamamlanıyor. DxOMark’a göre sadece 5 dakikalık bir hızlı şarj sayesinde 8 saatten fazla kullanım için olanak sağlanıyor.

Nubia Red Magic 8 Pro’nun bir alt sırasında karşımıza çıkan Xiaomi 14 yine de iPhone 15 ve Samsung Galaxy S24 gibi amiral gemisi akıllı telefon modellerini geride bırakıyor. Bu sayede cihaz, batarya performansını öncelik kılan tüketiciler için öne çıkan bir seçenek oluyor.

Küresel pazarda 999 Euro fiyat etiketiyle geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Xiaomi 14’ün Türkiye fiyatı 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı sürümüyle 49 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz ülkemizde siyah, beyaz ve yeşil renk opsiyonlarıyla satılıyor.

Xiaomi 14 teknik özellikleri