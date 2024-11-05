Xiaomi 14 için Android 15 (HyperOS 1.1) güncellemesi duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi küresel pazarda ve AEA’da amiral gemisi Xiaomi 14 için Android 15 işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Uzun süredir merakla beklenen yeni güncelleme nihayet kullanıcılarla buluştu.

Yakın zamanda yeni amiral gemileri Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, Çin pazarında Android 15 ve HyperOS 2.0 ile piyasaya sürüldü. Fakat serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 14’ün yeni arayüz henüz işletim sisteminin son sürümüne değil, HyperOS 1.1 yazılımına sahip olması bazı kullanıcılar için üzücü bir gelişme oldu. Yine de HyperOS 2.0’ın yakında bu cihaza da ulaşması beklendiğini ekleyelim.

Xiaomi 14 için Android 15 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Kullanıcılar için sunulan yeni güncelleme, Avrupa için OS1.1.4.0.VNCEUXM ve küresel pazarda OS1.1.3.0.VNCMIXM donanım yazılımı ile tanımlanıyor. Gizmochina’nın haberine göre şu anda Mi Pilot erken erişim programına katılan seçilmiş bir kullanıcı grubu bu güncellemeden öncelikli olarak yararlanma imkanı elde ediyor.

Kademeli dağıtımın amacı, Xiaomi güncellemeyi kamuya yayınlamadan önce kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve sorunları çözmek olarak biliniyor. Xiaomi 15 için yayınlanan yeni Android 15 güncellemesi, küresel kullanıcılar için 127 MB ve AEA’da bulunanlar için 125 MB dosya boyutuyla karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 14 için sunulan kararlı Android 15 güncellemesi ana ekrana, kilit ekranına ve menüye çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca mizanpajın beyaz alanlarında estetiği ve kullanılabilirliği artıran simgeler ve optimizasyonlar da bulunuyor.

Yeni güncelleme ile beraber kararlılığın iyileştirildiği ve açılış ekranı hatalarının giderildiği de ifade ediliyor. Aynı zamanda Her Zaman Açık Ekran ayarı sırasında ekranın titremesine neden olan bir sorun da çözüme kavuşturuluyor.

Android 15’in kararlı sürümünün piyasaya sürülmesiyle Xiaomi, amiral gemisi cihazlarındaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi vaat ediyor. HyperOS 2.0 zaten Çin’de mevcut olduğu biliniyor. Arayüzün küresel pazara ne zaman ulaşacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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Xiaomi 14 teknik özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili bellek

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili bellek Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1,6, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS)

50 MP sensörlü ana lens (f/1,6, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68 Batarya kapasitesi: 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 4.610 mAh pil

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