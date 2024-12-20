WhatsApp, Kanallar için “favori mesajlar” özelliği getiriyor

WhatsApp, Kanallar için favori mesajlar özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Şu anda test edilen yeni özellik, WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı.

Beklenen yeniliğin nasıl çalışacağına ilişkin tüm detaylar belli oldu.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Meta’nın milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan hizmeti, son olarak Kanallar sekmesi için sürpriz bir yeniliğe imza atıyor. Şu anda test aşamasında olan yeni bir işlev, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya odaklanıyor.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre Android için WhatApp Beta’nın yeni sürümünde Kanallar sekmesine favori mesajlar özelliği getiriliyor. Takip ettiğiniz bir kanalda ilginizi çeken mesajları favorilerinize ekleyerek sonrasında bu içeriğe daha kolay ulaşmanıza yardımcı olan yenilik, şu anda belirli kullanıcılar tarafından test edilmeye devam ediliyor. Çok yakında ise özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

WhatsApp, favori mesajlar özelliğini Kanallar sekmesine getiriyor

Android için WhatsApp Beta’nın 2.24.26.18 sürümünde yer alan yeni özellik, Kanallar sayfasında yer alan bir mesaja dokunup basılı tutmanız halinde, bu mesajı favorilere ekleme imkanı sağlıyor. WABetaInfo’nun konuya ilişkin paylaştığı ekran görüntüsüne aşağıdan göz atabilirsiniz:

Kanallar için gelen favori mesajlar özelliği son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için bir mesajın üzerine basılı tutup, sağ üst kısmında yer alan simgeye dokunmanız yeterli olacak. Uygunsuz mesajları bildirme seçeneğinin üst kısmına eklenen yeni seçenek, açılır bir menü halinde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kullanıcılar kanallarda yer alan bir mesajı favorilerine eklediğinde, daha sonra dönüp dilediği zaman aynı mesaja son derece basit bir şekilde erişim sağlayabilecek. Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var.

Kanallardaki bir mesajı favorilere eklemek için kullanıcının mutlaka o kanalı takip ediyor olması gerekiyor. Kullanıcı kanalı takip etmeyi bıraktığında ise kanaldaki tüm favori mesajları otomatik bir şekilde siliniyor.

WhatsApp şu anda bu yeni özelliğini belirli sayıda Android Beta kullanıcısı ile test etmeye devam ediyor. Siz de bu özelliğe ve WhatsApp’ın geliştirdiği tüm yeniliklere erkenden ulaşmak için platformun Beta programına katılabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgilere aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Yakın zamanda üst üste pek çok yeni özellik getiren WhatsApp, görüntülü sohbetler için iyileştirmeler ve yeni bir hatırlatıcı özelliği gibi işlevlerle karşımıza çıkmıştı.

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