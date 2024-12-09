WhatsApp’ta mesaj kaçırma derdine son: Yeni hatırlatma özelliği yolda

WhatsApp, mesaj kaçırma sorununu tümüyle ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması, yeni hatırlatıcı özelliği sayesinde kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Global olarak 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp platformu mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için yenilikler yapmaya devam ediyor. Meta’nın sevilen uygulamasına gelecek son yenilik, okunmamış mesajları unutma riskini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Mesaj kaçırma derdine tamamen son vermeyi hedefleyen bu yeni özellik, uygulamanın Android için son Beta sürümü 2.24.25.29’da sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Durum güncellemeleri için halihazırda test edilen hatırlatma bildirimleri artık sohbetleri de kapsıyor.

WhatsApp okunmamış mesajları size hatırlatacak

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre Android için WhatsApp Beta programındaki bazı kullanıcılar, belirli kişilerden gelen okunmamış mesajları hatırlatan bildirimleri gönderen bu işleve şu anda erişebiliyor. Fakat yine de kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek bu yeni özelliğin henüz genel kullanıma açılmadığını hatırlatalım.

WhatsApp, en sık yapılan konuşmalara öncelik vermek için dahili bir algoritma kullanıyor. Bu sadece kullanışlı bir özellik olmakla kalmıyor, aynı zamanda WhatsApp’ın mesajlaşma deneyimini daha sezgisel ve kişisel hale getirme konusundaki kararlılığının da açık bir işareti olarak nitelendiriliyor.

Geçmişte hatırlatıcılar, uygulama tarafından otomatik olarak seçilen kişilerin durum güncellemeleri için ayrılmıştı. Şimdi WhatsApp bu kapsamı okunmamış mesajları da içerecek şekilde genişletiyor. Bu işlev esnekliği ve tamamen isteğe bağlı olmasıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre bu işlevi etkinleştirmeye ya da devre dışı bırakmaya karar verebiliyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse, bir arkadaşınız bildirimler arasında unutulan önemli bir mesaj gönderirse, uygulama buna dikkat çekmek için doğrudan bir hatırlatma gönderebilir. Sistem aile üyeleri, iş arkadaşları ya da kişinin en sık etkileşimde bulunduğu kişiler gibi en ilgili kişilere odaklanarak öncelikli mesajların göz ardı edilmesini önlüyor.

WhatsApp’ı ana iletişim aracı olarak kullanan kişiler için hatırlatma bildirimleri son derece işlevsel bir yenilik olabilir. Fakat yine de bazı kullanıcılar bildirimlerin fazlalığının faydadan çok can sıkıcı olabileceğini düşünüyor. Bu yeniliğin en olumlu tarafı ise ayarları kişiselleştirmek ve yalnızca seçilen kişilerden hatırlatıcı almayı seçmenin mümkün olması oluyor.