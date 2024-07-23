WhatsApp internet olmadan dosya paylaşımı özelliğini test ediyor

WhatsApp yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son dönemlerde şirket pek çok ilgi çekici yeni özelliği test etmeye başladı. Uzun süredir merakla beklenen kullanıcı adı özelliği WhatsApp Web’de kullanıcılara sunulurken, aynı zamanda farklı dillerde sohbet eden kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak otomatik mesaj çevirisi fonksiyonu üzerinde de testler sürüyor. Şimdi ise WhatsApp internet olmadan dosya paylaşımı özelliğiyle kullanıcıları memnun etmeye odaklanıyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni WhatsApp özelliği iOS cihazlarda yer alan AirDrop teknolojisine benzer bir çalışma prensibine sahip olacak. İnternet bağlantısı olmadan dosya paylaşımına imkan tanıyan yeni işlev, Yakınlarda Paylaş (Nearby Share) adı altında kullanıcıların erişimine sunulacak. İlk etapta Android cihazlarda test edilen bu özellik şimdi nihayet iPhone’larda genel kullanıma neredeyse hazır gibi görünüyor.

WhatsApp Nearby Share (Yakınlarda Paylaş) özelliği nasıl çalışacak?

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre yeni WhatsApp özelliği ile birlikte uçtan uca şifreleme teknolojisi ile korunan kablosuz bağlantı üzerinden kullanıcıların arkadaşlarına fotoğraf, video ya da çeşitli belgeleri rahatlıkla aktarabileceği öğrenildi. Fakat bu noktada iOS işletim sisteminin bazı güvenlik sınırlandırmaları karşımıza çıkacak.

Android’de yer alan yakınlardaki cihazların otomatik taranması özelliğinin aksine iOS’ta dosya paylaşımı yapmak için bir QR kodu taramanız gerekecek. Fakat bununla ilgili olumlu bir ayrıntı, Android ile iOS arasında entegrasyon sağlanacak olması olarak belirtiliyor. Farklı mobil işletim sistemleri arasında kullanıcılar internet bağlantısı olmadan diledikleri gibi dosya transferi yapabilecek.

Nearby Share (Yakınlarda Paylaş) özelliği ile birlikte WhatsApp kullanıcıları hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde dosya paylaşımı gerçekleştirebilecek. Şu anda dahili olarak test edilen yeni özellik muhtemelen çok yakında genel kullanıma açılacak. Ancak şimdilik bu özelliğin ne zaman herkese açık kararlı sürüme geleceği ne yazık ki açıklanmadı.

Dosya transferi sürecini daha kolay bir hale getirerek bu işlemi basit ve son derece hızlı bir noktaya taşıyacak yeni WhatsApp özelliği için geri sayım başladı. Kullanıcıların gittikçe daha sezgisel bir deneyime sahip olmaya başladığı platform, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya ve kullanıcılarını memnun etmeye odaklanmaya devam ediyor. Peki ya siz WhatsApp’a gelecek yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

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