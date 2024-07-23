Huawei Mate 70 serisinin çıkış tarihi ertelendi

Huawei çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen yeni üst düzey telefonu Huawei Mate 70 serisi Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre heyecan uyandıran cihazlar ne yazık ki beklenenden daha geç karşımıza çıkacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin bir başka telefon serisi olan Huawei Nova 13 ailesi normal şartlarda bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecekti. Fakat beklenen lansman etkinliği ne yazık ki yılın Ağustos ayına ertelendi. Mate 70 serisinin ise normal şartlarda tıpkı halefi gibi Ağustos-Eylül aylarında piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat Nova 13’ün lansmanında yaşanan bu gecikme, Huawei Mate 70 serisi çıkış tarihi için de ufak bir rötara sebep oldu.

Huawei Mate 70 serisi akıllı telefon ailesinin çıkış tarihi için bu yılın dördüncü çeyreğinin ortası ya da sonuna işaret ediliyor. Yani beklenen cihazla tanışmamız için Kasım-Aralık aylarına kadar beklememiz gerekecek. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek olan telefonlar muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarında global pazarda boy göstermeye başlayacak.

Huawei Mate 70 serisinden neler bekliyoruz?

Üst düzey donanımı ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan yeni Huawei telefonu şirketin özel olarak geliştirdiği bir Kirin çipini kalbinde taşıyacak. Bu işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 gibi segmentinin öne çıkan çipleriyle rekabet edebilecek güçlü bir yapıya sahip olacak. Amiral gemisi bir mobil deneyim hissi yaşatacak cihazda 1,5K çözünürlük kalitesine sahip LTPO OLED ekranla gelecek.

Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi değişken diyafram desteğine sahip olan 50 MP OmniVision OV50K ana kamera ile gelecek. HarmonyOS Next işletim sistemi ile kutudan çıkacak model, selefine göre daha büyük bir pil sunacak. 3D yüz tarama desteğiyle sunulacak model güçlü özellikleri ile sınıfının en iddialı seçeneklerinden biri olmayı hedefliyor.

Huawei Mate 70 çıkış tarihi ile ilgili gelen son raporlar, markanın ürünlerini pazarda daha etkili bir şekilde rekabete sunmasını amaçlayan bir stratejinin sonucu olarak değerlendiriliyor. Birkaç aylık bir gecikmeyle karşımıza çıkacak modeller yıl sonuna doğru raflarda nihayet boy göstermeye başlayacak.

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