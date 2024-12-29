MediaTek Dimensity 9400+ geliyor: İşte özellikleri

MediaTek, Dimensity 9400+ yonga seti üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Yeni mobil işlemci, Dimensity 9400'ün geliştirilmiş bir versiyonu olarak lanse edilecek.

Dimensity 9400+ önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

MediaTek önümüzdeki yıl üst düzey bir performans sunan yeni mobil yonga setini piyasaya sunacak. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan söylentilere göre şirket, Dimensity 9400’ün geliştirilmiş bir versiyonunu tanıtacak. Dimensity 9400+ adı verilecek model, 2025’in performans canavarı telefonlarında boy gösterecek.

Merakla beklenen yeni işlemci, 2025 yılının ilk yarısında tanıtılacak. Bu çipi kullanacak ilk markalardan bir tanesi de OPPO olacak. Şirket yeni amiral gemisi telefonlarında bu yonga setini tercih edecek.

MediaTek’in yeni işlemcisi, daha önce Dimensity 9300 serisinde yer alan stratejiyi benimseyecek. Bilindiği üzere şirket, Dimensity 9300’den sonra hafif performans iyileştirmeleri sunan Dimensity 9300+’ı karşımıza çıkarmıştı. Şimdi benzer bir durum Dimensity 9400’de de karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Dimensity 9400+ üst düzey özellikleri ile öne çıkacak

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre yeni Dimensity 9400+, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite ile sıkı bir rekabete adım atacak. CPU ve GPU frekanslarında bir artış karşımıza çıkacak. Henüz işlemciyle ilgili tüm detaylar yayınlanmamış olsa da çipin Cortex-X925 çekirdeğinde 3,70 GHz’e kadar hızlara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu da Dimensity 9400’ün 3,63 GHz hızına göre küçük de olsa önemli bir iyileştirme olacak. Buna rağmen çekirdekleri yeterli soğutmayla 4,57 GHz hızına ulaşabilen Snapdragon 8 Elite ile karşılaştırıldığında yine de ciddi bir performans farkı ortaya çıkacak.

Dimensity 9400+ yonga seti, MediaTek ve Qualcomm’un performans ve enerji verimliliğinde liderlik için rekabet ettiği yarı iletken pazarındaki rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor. Bununla birlikte iki şirket arasındaki yarış, artan iyileştirmelerle sınırlı olmayacak.

Son zamanlarda Xiaomi, MediaTek ve Qualcomm gibi büyük firmaların yerini alacak özel çözümlere yönelmeye başladı. Piyasadaki bazı markaların kendi işlemcilerini yaratma düşüncesi, pazardaki rekabetin her geçen gün daha fazla sıkılaştığına işaret ediyor.