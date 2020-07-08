Uzakrota Global Summit bu yıl hibrit olarak gerçekleşecek

Uzakrota ekibi, Ocak ayında bu yılın Uzakrota Summit’i için yola çıktığında, bu etkinliği 2 gün ve 10 bin kişinin katılımı ile düzenlemeyi düşünmüş, çalışmalarına başlamış ve hatta etkinliğin büyük bir kısmının çalışmalarını da tamamlamıştı. Hatta bu süreç içerisinde 10 Mart’ta bir de Belgrad’da Balkan Turizm Zirvesi düzenlemişti, fakat koronavirüs sürecine göre yeniden planladıkları zirve konseptini geçtiğimiz günlerde yayınladılar.

2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom tarafından “Dünyanın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak gösterilen, 2019 yılında Japonya merkezli HIS Travel tarafından “Dünyanın En İyi 5 Etkinliği”nden biri seçilen, bu yıl da Güney Afrikalı Hepstar tarafından da “Dünyanın En Büyük 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak seçilen Uzakrota Global Summit bu yıl toplamda 4 gün olarak gerçekleşecek.

Uzakrota Global Summit hibrit olarak gerçekleşecek

Klasik zirve, 30 Kasım’da yine Hilton Harbiye’de olacak. Altyapısını tamamen Uzakrota yazılım ekibi tarafından oluşturulan online zirve ise 3 günde yaklaşık 100 bin kişi, 400 konuşmacı ve 1000 stand ağırlanacak ve bu sayede markalar daha fazla bağlantı sağlayabilecekler.

Uzakrota Global Summit’in konuşmacıları da belli oluyor

Dünyanın en büyük seyahat acentası Trafalgar’ın Başkanı Wolf Paunic, Forbes’un CEO’su Filip Boyen, Avrupa Parlamentosu Seyahat Komisyonu Başkanı Istvan Ujhelyi, Otel rezervasyon platformu Bidroom CEO’su Michael Ros, İspanya ve Latin Amerika’nın en büyük OTA’sı Destinia’nın Genel Müdürü Ricardo Fernández Flores, Hindistan’ın en yenilikçi OTA’sı Redbus’ın Genel Müdür Yardımcısı Manoj Agarwala, yine Hindistan’ın bir başka büyük OTA’sı Cleartrip’in Genel Müdür Yardımcısı Amit Taneja, Jolly Tur CEO’su Mete Vardar, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman, dünyanın en büyük iki numaralı meta arama sitesi Dohop’un CEO’su David Gunnarsson, Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Corendon Airlines Group CEO’su Yıldıray Karaer ve dünyanın en önemli OTA’sı Kiwi.com’un CEO’su Oliver Dlouhy ilk tur konuşmacıları olarak belli oldu.

Biletler ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için: uzakrota.com/summit20