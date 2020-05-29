Uzakrota, dünyanın en iyi 10 seyahat etkinliğinden biri seçildi

2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom tarafından “Dünyanın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak gösterilen; 2019 yılında ise Japonya merkezli HIS Travel tarafından “Dünyanın En İyi 5 Etkinliği”nden biri seçilen Uzakrota‘ya bir ödül de Afrika’dan geldi.

Güney Afrika merkezli Travelstart’ın kolu olan Hepstar tarafından derlenen yazıda Uzakrota Travel Summit, Dünyanın En Etkili 10 Turizm Etkinliği listesinde yer aldı.

Her yıl seyahat endüstrisi profesyonelleri ve meraklıları için dünyanın dört bir yanında binlerce etkinlik gerçekleşiyor. Bu kadar fazla etkinliğin olması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki en çok hangi konferanslara ve ticari şovlara odaklanmalısınız? Belirli pazarlar için en önemli seyahat sektörü etkinlikleri hangileridir? Koronavirüs sonrasında hangi etkinliklere odaklanmak gerekiyor? gibi sorulara cevap olarak Hepstar ekibi en etkili 10 turizm etkinliğini sıraladı.

Hepstar ekibinin oluşturduğu Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliği listesinde Amerika’nın dünyaca ünlü turizm ve havacılık konferansı FTE (Future Travel Experience), yine bir Amerikan markası Skift, bir başka Amerikalı Phocuswright, İngiltere’nin en büyük turizm fuarı WTM London, Turizm sektörünün en büyük buluşması ITB Berlin, 150’den fazla ülkeden katılım gösterilen FITUR Madrid, En etkili havacılık konferansı World Aviation Festival, WTM’in bir kolu olarak Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market (ATM), yine bir Amerikalı Digital Travel Summit ve Uzakrota Travel Summit yer aldı.

Uzakrota Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erdoğan ise konuyla ilgili olarak “2010 yılında açılan ve 2014 yılı itibariyle sektörel etkinlikler oluşturmaya başlayan Uzakrota’nın Hepstar tarafından böyle bir ödüle layık görülmesi bizi oldukça gururlandırdı ve mutlu etti. Ben ve ekibim bu ödülün verdiği güç ile birlikte İstanbul’u merkez alarak Amerika, Almanya, Azerbaycan, Hindistan ve Rusya’da Uzakrota zirvelerini gerçekleştirmeyi ve bölgenin en büyük turizm zirvesi olmayı planlıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören tüm Hepstar ekibine teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.