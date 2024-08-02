Uygun fiyatlı ve Türkiye ihtimalli POCO C75’in özellikleri belli oldu

Xiaomi çok yakında uygun fiyatlı yeni telefonu ile dikkatleri üzerine çekecek. Küresel pazar için bütçe dostu yeni bir giriş seviyesi telefon üzerinde çalışmaya devam eden Çinli şirket, Türkiye’de de satılacağı düşünülen POCO C75 modeliyle raflarda boy gösterecek. Heyecanla beklenen cihazla alakalı dikkat toplayan yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gizmochina’nın haberine göre uygun fiyatlı POCO C75’in teknik özellikleri “C3N” ve “C3NL” kod adlarıyla uluslararası bir düzenleyici kurumun veritabanında görüldü. Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan bu kod adları, Xiaomi’nin Android işletim sistemini temel alan HyperOS yazılımının kod satırlarında da keşfedildi. İşte cihazla alakalı öğrenilen son detaylar…

POCO C75’in teknik özellikleri ortaya çıktı

Bütçe dostu fiyatıyla yok satacağı öne sürülen POCO C75’in özellikleri ile ilgili ilk detaylar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan kod satırlarında cihazın MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir yonga seti şifreleniyor. “MTK G81” adıyla karşımıza çıkan ürünün şimdilik hangi işlemciye sahip olacağı ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO C75 modeli Redmi 14C’nin global pazar için yeniden adlandırılmış bir sürümü olarak raflara gelecek. Geçen yıl MediaTek Helio G85 yonga setiyle piyasaya çıkan POCO C65’in yerini alacak model iddialara göre POCO M6 4G cihazında da kullanılan Helio G91 Ultra çipinden güç alacak.

POCO C75’in özellikleri genel anlamda Redmi 14C cihazıyla aynı olacak. İki cihaz ortak bir ekran, kamera sistemi ve batarya seti ile karşımıza çıkacak. HyperOS kodlarında aynı tanımlayıcı kod ismine sahip olan bu cihazlar küçük bazı farklılıklar dışında muhtemelen aynı kalacak.

Merakla beklenen yeni POCO C75 modeli IPS LCD panelli geniş bir ekrana ev sahipliği yapacak. Mobil fotoğrafçılar için işlevsel bir yapıya sahip olacak ürün, 50 MP’lik kamerasıyla fiyatına göre başarılı bir performans sağlayacak. Kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkacak cihazda 4G bağlantı desteği sunulacak. Tüm bunların yanı sıra telefonun NFC aracılığıyla temassız ödemeleri de destekleyeceği öne sürülüyor.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen POCO C75’in çıkış tarihi ile ilgili henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde bu konuda Xiaomi’nin bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyatına dair henüz belirsizlik devam etse de cihazın selefi olan POCO C65’in 129 dolardan piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Yeni modelin de benzer rakamlarla raflarda boy göstereceği düşünülüyor.

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