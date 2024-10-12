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    Uygun fiyata odaklanan Snapdragon 4s Gen 2 çipli ilk telefon yolda

    Uygun fiyatlı telefonlarda yer alacak Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 yonga setine sahip ilk cihaz için geri sayım başladı.
    Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

    Qualcomm, Temmuz ayında 5G bağlantılı yeni giriş seviyesi işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2 ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı telefonlara hitap eden yeni yonga seti resmi olarak piyasaya duyuruldu. 99 doların altındaki cihazlar için hizmet veren yonga setini ilk kez bir Xiaomi telefonun kullanacağı doğrulandı.

    GSMArena’ya göre Qualcomm ve Xiaomi, Snapdragon 4s Gen 2 ile donatılmış ilk akıllı telefonunu 16 Ekim tarihindeki Hindistan Mobil Kongresi 2024 etkinliğinde piyasaya tanıtacak. Yeni uygun fiyatlı telefon modelinin başlangıçta Hindistan pazarına özel olacağı ve daha sonra diğer ülkelerde de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

    Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri: Neler sunuyor?

    Snapdragon 4s Gen 2, geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 4 Gen 2’nin doğrudan devamı değil, 5G bağlantısına sahip daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak lanse edildi. 4 nanometre litografi kullanılarak üretilen yeni yonga seti, giriş seviyesi telefon satın almak isteyen tüketicilere yönelik ideal bir seçenek olacak.

    Qualcomm’un yeni yonga seti temel olarak Snapdragon 4 Gen 2’nin hız aşırtmalı bir versiyonu olacak. Çip maksimum 2 GHz frekansa sahip iki Cortex-A78 çekirdeği ve 1,8 GHz’de altı Cortex-A55 çekirdeği içeren konfigürasyonlara sahip.

    Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

    Qualcomm, 99 dolardan ucuz telefon satın almayı düşünen tüketicilere ulaşmak için maksimum 1 Gbps indirme hızına sahip 5G modem tercih etti. Muhtemelen bu akıllı telefon Redmi 13 serisi telefon ailesinin bir parçası olacak. Merakla beklenen bu cihaz, MediaTek’in Dimensity 6100 Plus çipi ile donatılmış Redmi 13C 5G ile benzer özellikler sunacak.

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    Fiyatına göre iddialı bir performans sergileyecek

    İddialara göre merakla beklenen yeni Redmi telefonu HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekrana sahip olacak. Bu ekran 90 Hz yenileme hızını destekleyecek. Cihaz fiyatına göre ideal bir görüntüleme deneyimine kapı aralayacak.

    Redmi Note 13
    Görsel: Xiaomi

    Ortaya çıkan raporlar, Redmi 13 serisinin yeni üyesinin mobil fotoğrafçılar için de avantajlı unsurlar barındıracağına işaret ediyor. Söylentilere göre cihaz 50 MP ana kamera ile gelecek. Telefonun ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası yer alacak.

    Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak cihaz, kullanıcı dostu 5.000 mAh pil gücüyle gelecek. Merakla beklenen telefon 18 watt şarj desteği sunacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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