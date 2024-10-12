NVIDIA GeForce 256: Dünyanın ilk ekran kartı 25 yaşında

NVIDIA yalnızca dijital eğlencede devrim yaratmakla kalmayıp aynı zamanda yapay zeka yenilikleriyle bugün deneyimlediğimiz teknolojilerin önünü açan bir dönüm noktası olan NVIDIA GeForce 256 ekran kartının piyasaya sürülmesinin 25. yıldönümünü kutluyor.

NVIDIA GeForce 256’nın 25 yıl önce piyasaya sürülmesi, o dönemde sıkı PC oyuncuları ve teknoloji tutkunları dışında neredeyse herkesin gözünden kaçmıştı. Fakat bu GPU günümüzün üretken yapay zekasının temelini oluşturdu. GeForce 256 sıradan bir ekran kartı değildi. Dünyanın ilk GPU’su olarak lanse edilen donanım, oyun ve bilgisayar alanında gelecekteki ilerlemelerin temelini attı.

PC oyunculuğunda yeni bir dönem başlattı

Digital Trends’in haberine göre Oyuncular için Quake III Arena’yı GeForce 256’da başlatmak önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. GeForce 256 gerçekçi yansımalara sahip ilk oyunlardan biri olan ve ilk yılında 1 milyondan fazla kopya satacak olan Unreal Tournament gibi yenilikçi oyunlarla öne çıktı.

Sonraki 25 yıl boyunca oyun geliştiricileri ile NVIDIA arasındaki iş birliği, giderek daha gerçekçi dokular, dinamik aydınlatma ve daha akıcı kare hızları gibi ilerlemeleri teşvik ederek engelleri aşmaya devam etti. Ortaya konan bu yenilikler oyuncular için sürükleyici deneyimlere kapı araladı.

GeForce 256’nın 25. yılını kutlayan NVIDIA, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu görselde bizleri 1999 yılının estetik diline götürerek nostaljik bir imaj çizen yeni RTX 4080 Super’in eğlenceli bir sahte reklamını yayınladı. Şirket bu görselle büyük beğeni toplayarak oyunseverlere küçük bir nostalji sundu.

NVIDIA GeForce 256 özellikleri

Dünyanın ilk GPU’su olan GeForce 256’nın teknik özellikleri şu şekildeydi: