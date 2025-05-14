Üst düzey tablet arayanlara: OnePlus Pad 2 Pro resmen tanıtıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi tableti resmen duyuruldu.

Performans canavarı OnePlus Pad 2 Pro, Snapdragon 8 Elite çipiyle piyasaya sunuldu.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan tablet, ilerleyen haftalarda diğer ülkelere de giriş yapacak.

OnePlus, Çin’de yeni üst düzey tablet modelini piyasaya sundu. Amiral gemisi donanımıyla öne çıkan OnePlus Pad 2 Pro resmen tanıtıldı. Model, geçen yıl resmiyet kazanan OnePlus Pad Pro’nun doğrudan halefi olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus’ın yeni tablet cihazı daha premium bir donanım sunmaya odaklanıyor. Cihazın bu anlamda selefinden bazı özellikleri geliştirdiği görülüyor. Cihazda öne çıkan unsurlar arasında Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti, artırılmış pil kapasitesi ve daha parlak ekran desteği yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

OnePlus Pad 2 Pro özellikleri

Boyutlar: 289.61×209.66×5.97mm

289.61×209.66×5.97mm Ağırlık: 675 gram

675 gram Ekran: 3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı

3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu Batarya kapasitesi: 67W hızlı şarjlı 12.140 mAh pil

67W hızlı şarjlı 12.140 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

OnePlus Pad 2 Pro gelişmiş bir ekran deneyimine ev sahipliği yapıyor. 13.2 inç panele sahip olan tablette 7:5 görüntü oranı ve 3.4K çözünürlük bulunuyor. Önceki modelinde olduğu gibi 144 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD panel mevcut. Ayrıca 900 nite ulaşan daha yüksek bir parlaklık oranına sahip.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre cihaz Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. Tablette 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesi seçenekleri ile 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı bulunuyor. Modelin Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 arayüzüyle çalıştığı belirtiliyor.

OnePlus Pad 2 Pro önceki nesildeki 9.510 mAh’den bir adım öteye geçerek 12.140 mAh’lik bir pil ünitesi sunuyor. Ancak şarj işlemi USB-C 3.2 Gen 1 üzerinden 67W ile devam ediyor. Kamera kısmında ise ürün, selefine benzer şekilde 13 megapiksel arka sensör ve 8 megapiksel ön kameraya sahip bir set sunuyor.

Cihazın diğer teknik özellikleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve sekiz hoparlör yer alıyor. Boyutlara baktığımızda ise modelin kalınlığı 5.97 milimetre, ağırlığı ise 675 gram olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus Pad 2 Pro fiyatı

OnePlus’ın yeni performans canavarı tableti Deep Sea Blue ve Glacier Silver renk seçenekleriyle piyasaya çıktı. Cihaz şu anda Çin pazarında 3.199 CNY (yaklaşık 17 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Cihazın Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği de henüz maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde şirketten bu konuda da bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.