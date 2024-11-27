Üst düzey dayanıklılık ve yüksek performans: Realme C75 tanıtıldı

Realme giriş seviyesi telefon pazarına hitap eden yeni cihazını piyasaya duyurdu.

İlerleyen zamanlarda Türkiye'de de satışa çıkması beklenen cihazın tüm teknik özellikleri açıklandı.

Cihaz, askeri düzeyde dayanıklılık sertifikasıyla sağlam ve yüksek dirençli bir deneyim vadediyor.

Realme bugün üst düzey dayanıklılığa sahip yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Darbelere karşı kusursuz bir dayanıklılık ortaya koyan Realme C75 4G sürpriz bir şekilde piyasaya çıktı. Giriş seviyesi pazara hitap eden model, askeri sertifikaya sahip yüksek direnciyle öne çıkıyor.

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Realme’nin yeni telefonu, daha önce Realme C65’te gördüğümüz tasarımı çeşitli açılardan iyileştirerek geliyor. Düz kenarlı plastik bir gövdeye sahip olan telefon, daha büyük bir kamera modülüyle sunuluyor. Cihazın kamerası, Samsung Galaxy S21 serisini andıran göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Realme C75 teknik özellikleri

Ekran: 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G92 Max

MediaTek Helio G92 Max RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir yardımcı lens

50 MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir yardımcı lens Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.0, mono ses, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikaları

4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.0, mono ses, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikaları Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.000 mAh pil

45W şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Askeri dayanıklılık sertifikasıyla kusursuz bir mobil deneyim sunuluyor

Cihaz toza ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı dayanıklılığı kanıtlayan IP69 sertifikasıyla geliyor. Özellikle de darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan askeri bir standart olan MIL-STD-810H sayesinde model, gelişmiş bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

MediaTek Helio G92 Max çipiyle donatılan yeni Realme telefonu 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla sunuluyor. Cihaz 4G bağlantı teknolojisini destekliyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamerası sunan telefon, arkada ise 50 MP ana kamera ve henüz detayları açıklanmayan bir yardımcı lensle karşımıza çıkıyor.

Uzun ömürlü bir pil deneyimi ortaya koyan Realme modeli 6.000 mAh bataryayla sunuluyor. 45W hızlı şarj destekli cihaz, 0’dan yüzde 100’e 1,5 saat içinde şarj dolumu vaat ediyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzüyle çalışan telefon ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekliyor.

Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunan Realme C75, Full HD+ çözünürlüklü, 2400 x 1080 piksel ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD panelle karşımıza çıkıyor. Cihaz iki farklı renk sunuluyor. Bunlar siyah ve altın olarak karşımıza çıkarken, her ikisi de parlak kaplamalı bir tasarımla geliyor.

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İlk olarak Vietnam pazarında satışa sunulacağı açıklanan Realme C75’in satış fiyatı ise henüz bilinmiyor. Şirketin çok yakında konuya ilişkin resmi açıklamada bulunması bekleniyor.

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Peki ya siz Realme C75 4G’yi nasıl buldunuz?