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    Ultra dayanıklı Samsung Galaxy XCover 8 Pro yolda: Neler bekleniyor?

    Ultra dayanıklı bir yapıya sahip olması beklenen Samsung Galaxy XCover 8 Pro modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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    • Samsung üst düzey dayanıklılık sunan yeni telefon modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor.
    • Merakla beklenen Galaxy XCover 8 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı.
    • Selefinden daha büyük bir pil kapasitesi sunacak telefonda Snapdragon 7s Gen 3 çipi yer alacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yıl dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefon cihazları ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri olarak raflarda boy gösterecek Galaxy XCover 8 Pro, yakın zamanda Geekbench ve TÜV Rheinland veritabanlarında ortaya çıkarak bazı teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

    91Mobiles’ın haberine göre üst düzey bir dayanıklılığa odaklanan Galaxy XCover serisi akıllı telefon modelleri, gelişmiş direnç desteğinin yanı sıra ayrıca selefinden daha büyük bir bataryaya da sahip olacak. Bununla birlikte cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alacağı öne sürülüyor.

    Samsung Galaxy XCover 8 Pro kusursuz dayanıklılık ortaya koyacak

    Geçtiğimiz yılın Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy XCover 7 su ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahipti. Ayrıca cihaz aşırı sıcaklıklara, yağmura, kire ve kazara düşmelere karşı dayanıklılık garanti eden MIL-STD-810H askeri standartlarını da karşılıyordu. Galaxy XCover 8 Pro’nun da bu standartları koruyacağı ve serinin son derece dayanıklı cihazlara ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir referans noktası olarak ününü pekiştireceği söyleniyor.

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    Ultra dayanıklı bir yapıya sahip olacak Samsung Galaxy XCover 8 Pro özellikle de inşaat alanları ya da yüksek dağlık alanlar gibi ortamlarda çalışan işçilere hitap edecek. Ayrıca cihaz açık hava macera tutkunları için de ideal bir çözüm olarak öne çıkacak.

    Samsung Galaxy XCover 8 Pro teknik özellikleri belli oldu

    Sağlam telefon arayan tüketiciler için öne çıkacak bu seçenek, selefine göre bazı önemli iyileştirmeler ile gelecek. Cihazda önceki modelin 4.050 mAh kapasiteli bataryasına kıyasla 4.265 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya yer alacak.

    Samsung Galaxy XCover 8 Pro özellikleri
    Samsung Galaxy XCover 8 Pro’nun performans detaylarını gösteren Geekbench tablosu / Görsel: 91Mobiles

    Merakla beklenen cihazın 6 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi ile karşımıza çıkması bekleniyor. Akıllı telefonda dört adet 1.80 GHz, üç adet 2.40 GHz ve bir adet 2.50 GHz hızında olmak üzere sekiz adet CPU çekirdeğine sahip bir işlemci ve Adreno 810 GPU yer alacak. Bu konfigürasyon Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 çipini akıllara getiriyor.

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    Gelişmiş bir dayanıklılık ortaya koyacak yeni tablet modeli Galaxy Tab Active 6 Pro ile birlikte piyasaya çıkacak Galaxy XCover 8 Pro için geri sayım başladı. Çok yakında duyurulması beklenen Tab Active 6 Pro’da ayrıca MIL-STD-810 ve IP68 sertifikaları olacağı, su/toza karşı koruma sağlayacağı ve ayrıca S Pen desteğinin de yer alacağı öne sürülüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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