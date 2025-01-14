Türk YouTuberlar ne kadar kazanıyor? İşte yıllık kazançları

En çok para kazanan Türk YouTuberlar ortaya çıktı.

SocialBlade, YouTuberların tahmini yıllık kazançlarını gözler önüne serdi.

Açıklanan listede en çok kazanan isimler arasında Tuna Tavus, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Testo Taylan gibi isimler öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük video izleme platformlarından bir tanesi olan YouTube, içerik üreticilere büyük gelirler kazandırmaya yardımcı oluyor. Pek çok YouTuber artık hayatlarını burada ürettikleri içeriklerden sağlıyor. Peki ya Türk YouTuberlar ne kadar para kazanıyor? Ortaya çıkan son raporlar, yayıncıların yıllık dudak uçuklatan gelirlerini ortaya çıkardı.

SocialBlade tarafından aktarılan verilere göre Türk YouTuberların kazançları belli oldu. Son bir yılda YouTube’dan en çok para kazanan kanallar açıklandı. Tanıdık simaların da yer aldığı listede, eski YouTuberların yanı sıra yeni içerik üreticiler de dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar…

Türk YouTuberların 1 yıllık kazancı ortaya çıktı

En çok para kazanan Türk YouTuberlar belli oldu. Listenin zirvesinde, son dönemlerde büyük bir yükselişe geçen Tuna Tavus yer alıyor. Tavus’un yıllık kazancı 130 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada bulunan Ruhi Çenet, son zamanlarda YouTube Global’e açılan bir isim olarak 11,3 milyon TL kazanç sağlıyor. Üçüncü basamakta ise 120 milyon TL ile Orkun Işıtmak dikkat çekiyor.

Listenin dikkat çeken isimlerinden biri olan Testo Taylan ev ziyareti konsepti sayesinde geçen yıl adından sıkça söze ettiren bir içerik üreticisi oldu. Bu sayede 85 milyon TL gelir sağladığı ifade ediliyor. Listenin bir başka dikkat çeken ismi ise 17,75 milyon TL kazançla Mertcan Bahar oluyor.

SocialBlade tarafından yayınlanan en çok kazanan YouTuberlar listesine aşağıdan detaylı olarak göz atabilirsiniz:

Sıra YouTuber 1 yıllık kazancı (TL) 1 yıllık kazancı (dolar) #1 Tuna Tavus 130 milyon TL 3,7 milyon dolar #2 Ruhi Çenet 113,6 milyon TL 3,2 milyon dolar #3 Orkun Işıtmak 120 milyon TL 3,4 milyon dolar #4 Testo Taylan 85 milyon TL 2,4 milyon dolar #5 Deli Mi Ne? 18,4 milyon TL 519 bin dolar #6 Mertcan Bahar 17,75 milyon TL 500 bin dolar #7 Alper Rende 13,8 milyon TL 391,4 bin dolar #8 Burak Oyunda 2 milyon TL 58 bin dolar

YouTube her içerik üreticisi için belirli skalalar koşulunda değişken kazançlar sunuyor. Bu konuda kesin ve net bir kazanç tablosu sunmak yerine platform abone sayısı, izlenme oranları, reklam gelirleri ve video yükleme sıklığı gibi faktörleri göz önüne bulunduruyor.

SocialBlade gibi platformlar da bu verilere dayanarak tahmini kazançlar ortaya koyuyor. Yani yukarıda yer alan tablonun kesin ve doğrulanmış rakamlar içermediğini, yalnızca bir tahmin olduğunu vurgulamakta fayda var. Yine de açıklanan rakamların gerçek rakamlarla benzerlik taşıdığının altı çiziliyor.