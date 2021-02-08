Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı

Son zamanlarda ani iniş çıkışlar ile gündeme gelen popüler kripto para birimi Bitcoin, Elon Musk’ın yaptığı Twitter paylaşımları ile herkesin odak noktası haline gelmişti. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketinin son yaptığı satın alma ise Elon Musk‘ın bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösterdi.

Tesla şirketi tarafından yayınlanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre, şirket tarafından 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alındığı doğrulandı.

Yapılan açıklamada şirketin Ocak 2021’de likiditeyi sürdürmek için gerekli görülmeyen nakit gelirlerini çeşitlendirmek ve maksimize etmek; bu bağlamda esneklik sağlamak adına yatırım politikasını güncellediği belirtildi.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından onaylandığı belirtilen yeni yatırım politikası kapsamında, söz konusu nakdin bir kısmını dijital varlıklar, külçe altın, altın borsası işlem gören fonlar ve belirtilen diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırabilecekleri; bu çerçevede Bitcoin’e toplamda 1.5 milyar dolar yatırım yaptıkları belirtildi.

Tesla’nın yaptığı bu Bitcoin yatırımının kamuoyuna yansımasının ardından Bitcoin’in değeri yeni bir rekor kırarak 43 bin doların üzerine çıktı.

Yapılan açıklamada ayrıca şirketin bazı mevzuatlardaki belirsizliklerin giderilmesinin ardından araba satışlarında Bitcoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağı da ifade edildi.

Daha önce ne olmuştu?

Tesla kurucusu Elon Musk’ın Twitter profilindeki biyografi alanına #Bitcoin yazmasıyla Bitcoin’in değeri bir anda yükselmiş ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Yaşanan gelişmeler “Elon Musk’ın eğlence amaçlı manipülasyonu” olarak değerlendirilmişti.

Ancak şirket adına yapılan yüksek meblağlı bu Bitcoin yatırımı, Elon Musk’ın bu konuda ciddi olduğu göstermiş oldu.