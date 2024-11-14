Steam’den Windows 7/8 kullanıcılarına kötü haber: Destek sonlandırıldı

Dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alan Steam, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yaptığı açıklamada, Ocak 2024’ten itibaren Windows 7 ve 8 için resmi destek sunmayı bırakacağını duyurmuştu. Fakat platform, istemcisine yaptığı son güncellemeyle beraber nihayet uyumluluğu sonlandırdı. Microsoft’un iki büyük işletim sistemi için Steam’de yolun sonuna gelindi.

Steam’in yaptığı yeni güncelleme ile birlikte hala bu işletim sistemlerine sahip olan kullanıcıların platforma erişmeye devam edebilmek için Windows 10 veya 11’e yükseltmeleri gerekecek. Eski işletim sistemine sahip PC’lerden Steam’e erişim artık ne yazık ki mümkün olmayacak.

Steam, Windows 7 ve 8 kullanıcıları için fişi çekiyor

Steam istemcisi için gelen yeni güncelleme, Windows 7 ve 8 desteğinin sona erdiğini onaylayan bir mesaj ile oyunseverleri karşılıyor. Steam’in oyunculara yazdığı not şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Steam istemcisinin bu sürümü artık Windows 7 veya Windows 8’de çalışmamaktadır. Bu işletim sistemi sürümlerine sahip kullanıcılar, Steam istemcisinin bu yeni sürümüne yönelik otomatik güncellemeyi alamayacaktır.”

TomsHardware’in haberine göre Steam’in Windows 7 ve 8 için desteği sona erdirme kararı, özellikle de Microsoft’un yıllar önce her iki işletim sistemini de desteklemeyi bırakması, Windows 7’nin Ocak 2020’de kullanım ömrünün sonuna ulaşması ve aynı durumun Ocak 2023’te Windows 8 yazılımına yaşanması nedeniyle uzun zamandır zaten bekleniyordu.

Güncelleme yapmadığınız sürece oynamaya devam edebileceksiniz

Bununla birlikte Windows 7 ve 8 kullanıcılarının Steam’i güncellemediği sürece bu işletim sistemlerine hala oyun oynamaya devam edebileceğini belirtmekte fayda var. Fakat yine de bunun ne kadar süre mümkün olacağı belirsizliğini koruyor.

İlerleyen haftalarda Steam’in bu durumun da önüne geçeceği, oyuncuların Windows 10 veya 11’e kaçınılmaz bir şekilde geçmeleri için başka seçenek bırakmayacağı tahmin ediliyor.

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Windows 7 hala yüksek bir popülariteye sahip

Steam’in Ekim 2024 raporlarına göre, 2009 yılında piyasaya sürülen Windows 7, yaşına rağmen hala Steam kullanıcılarının yüzde 0,28’i tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Bu yüzde olarak küçük bir rakam olsa da Steam’in Haziran 2024’te 132 milyon aktif kullanıcısı vardı. Bu da Windows 7 kullanan yaklaşık 350 bin Steam kullanıcısı olduğu anlamına geliyor.

Peki ya siz Steam platformunun Windows 7 ve 8 kullanıcıları için desteğini sonlandırması hakkında neler düşünüyorsunuz?

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