Starfield, Steam’de olumsuz eleştiri yağmuruna tutuldu

Eylül ayında Bethesda Softworks imzasıyla piyasaya çıkan Starfield oyunu Steam kullanıcılarından tepki dolu yorumlar aldı. PC platformundaki oyuncular, oyunun performansı ve teknik sorunları sebebiyle oyunu adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Oyuncular, uzun bir süre merakla beklenen yapımın hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, Bethesda’nın önceki oyrunlarına göre oldukça yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

Kısa süre önce 13 milyon oyuncu sayısını geride bıraktığı açıklanan Starfield’ın Steam sayfasında oyunun bütün incelemeleri (86 bin 537 inceleme) “Karışık” olarak değerlendirilirken, en son incelemeler ise 7 bin 412 inceleme arasından “Çoğunlukla Olumsuz” şeklinde yorumlanıyor. Yirmi yıldan uzun süren bir konsepte dayandığı vurgulanan oyun, Bethesda Game Studios ekibinin kusursuz bir yapım ortaya çıkarması amacıyla beklenenden çok daha uzun sürdü. Ancak ortaya çıkan sonuç maalesef ki birçok oyuncuyu tatmin etmedi.

Starfield geliştiricileri Steam eleştirilerine cevap veriyor

Starfield’ın Steam sayfasında yer alan eleştiriler, Bethesda ekibi tarafından da yakından takip ediliyor. Şirket, oyunculardan gelen eleştirilere cevap vererek oyun dünyasında dikkat çekici bir adım atıyor. Oyunla ilgili bir kullanıcı, fikirlerini şu şekilde dile getirdi:

Sıkıcı ve abartılmış. Çoğunlukla boş gezegenlerle dolu, keşfedilecek geniş bir evren var. Anladım. Bunun koca bir evren olduğu fikrini size inandırmak için bunu yapmak zorundalar, ancak bu oyunu daha eğlenceli hale getirmiyor. Herhangi bir gezegene inebilir ve kopyalayıp yapıştırdığınız yerleri keşfedebilirsiniz. Evrenin bir ucundan diğerine ve aradaki her yerde tamamen aynı yerleri göreceksiniz. Dağınık, birbirine tokatlanmış mekaniklerden oluşan bir karmaşa. Şişirilmiş beceri ağaçları, “keşfetme”, işçilik, üs inşa etme, RPG, FPS, uzay operası. Starfield ne olmak istediğini bilmiyor. Okyanus kadar geniş ve bir su birikintisi kadar derin. Her yeri keşfedebilirsin ama neden isteyesin ki?

Bu eleştirilere karşılık Bethesda Müşteri Desteği ekibinden olduğunu ifade eden “Bethesda_Kraken [geliştirici]” adlı kullanıcı şu cevabı paylaştı: