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    Intel’in geleceğinin belli olacağı Vision 2025 etkinliği duyuruldu

    Intel, Mart ayında gerçekleştireceği Vision 2025 etkinliğini duyurdu. Etkinliğin şirketin kaderini belirleyecek duyurulara sahne olması bekleniyor.
    Intel
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    • Intel, Mart ayının sonunda gerçekleşecek Vision 2025 etkinliğini duyurdu.
    • Merakla beklenen etkinlik, Intel Geçici Eş CEO'su Michelle Johnston Holthaus tarafından yapılacak açılış konuşmasıyla başlayacak.
    • Las Vegas'ta düzenlenecek etkinlik 31 Mart 2025'te gerçekleşecek.

    Son dönemlerde büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda kalan Intel, CES 2025 sırasında birçok önemli duyuru yaptı. Fakat şirket adına yıl daha yeni başlıyor. Daha fazla gelişmenin ortaya çıkması için Mart ayında gerçekleşecek olan Intel Vision 2025 adlı yeni bir etkinlik planlandı.

    Merakla beklenen yeni lansman, ON serisi etkinliklerinin bir parçası olarak Intel’in ve teknolojilerinin geleceğini ortaklarıyla tartışmaya odaklanacak. Yapılacak sunum Intel Geçici Eş CEO’su Michelle Johnston Holthaus tarafından 31 Mart 2025’te Las Vegas’ta yapılacak. Etkinliğin dijital versiyonu da 1 Nisan’da gerçekleşecek.

    Intel Vision 2025 hakkında ilk detaylar geldi

    Son yıllarda AMD’ye yetişmekte zorlanan, Apple tarafından terk edilen ve Qualcomm’un sahip olduğu her şeyle bilgisayar yonga seti pazarına girdiği dönemde Intel için oldukça zorlu bir süreç yaşanıyor. Rakipleriyle boy ölçüşmekte zorlanan, aynı zamanda kendi içinde de birçok tartışma olan firma, eski şatafatlı günlerine geri dönmek istiyor.

    Intel, Mart ayının sonunda gerçekleştireceği Vision 2025 lansman etkinliği ile ilgili şunları söyledi:

    “Intel teknolojileri şirketlerin üretkenliğini artırmasına ve hızlı teknolojik büyüme yoluyla sektörlerin geleceğini etkilemesine yardımcı olur. Intel yöneticileri ve sektör liderlerinin yenilikçi bakış açıları, müşteri başarı öyküleri ve ilgi çekici gösteriler sunmak için sahneye çıktığı açılış konuşmasını canlı olarak izleyin.”

    Intel Vision 2025

    Son dönemlerde ortaya çıkan çeşitli raporda Intel’in Samsung veya Apple tarafından satın alınabileceğinden bahsedildiğini hatırlatmakta fayda var. Şirketin satılıp satılmayacağı ile ilgili tartışmalar sürerken, işin sonunda ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

    Intel’in merakla beklenen yeni Vision 2025 etkinliği, duyurulacak yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra şirketin geleceğini belirleyecek kararlara da sahne olacak gibi görünüyor. Etkinlikte şirket yapay zeka içeren yeni çözümler, yeni ürünlere ilişkin güncellemeler ve 18A litografi ile gelecekteki Intel Foundry planları, sürüm programları ve çok daha fazlasına odaklanacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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