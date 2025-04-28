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    Samsung’dan dönen ekranlı telefon: İlk görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung sıra dışı bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket dönen ekrana sahip bir telefon patenti aldı.
    Samsung döner ekranlı telefon
    Samsung'un döner ekranlı telefon patenti / Kaynak: DomoAI
    • Samsung ilginç bir telefon fikri üzerinde çalışıyor.
    • Şirket yakın zaman önce "dönen ekranlı telefon" konsepti aldı.
    • Sıra dışı bir formata sahip olacak cihazla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung sıra dışı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda üçe katlanabilir konseptiyle dikkat çeken Galaxy G Fold modeliyle çeşitli söylentilere konu olan şirket, şimdi ise ekranı dönebilen ilginç bir başka model daha geliştiriyor.

    Samsung’un dikey olarak hareket eden ekrana sahip ilk akıllı telefonuna ait patent görselleri ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, benzersiz bir görünüme ev sahipliği yapması beklenen cihazın ilk render’larını gözler önüne serdi.

    Samsung’un yeni modeli neler sunacak?

    Patente göre Samsung yukarı doğru katlanabilen, kareye yakın ekranlı bir akıllı telefon geliştiriyor. Buradaki amaç, kullanıcının akıllı telefonunu sıkıştırılmış modda kullanarak arama yapması, mesajlara cevap vermesi ve diğer basit eylemleri gerçekleştirmesi olacak.

    Aynı zamanda video izlemek, oyun oynamak veya internette gezinmek için akıllı telefonunuzu tam moda almanız mümkün hale gelecek. Ayrıca bu fikir başka bir sorunu da çözüyor. Akıllı telefon daha kompakt hale geliyor ve dar ceplerde ya da çantada taşınması kolaylaşıyor.

    Samsung döner ekranlı telefon
    Samsung’un döner ekranlı telefon patenti / Kaynak: DomoAI

    Renderlara bakıldığında Samsung’un rulo akıllı telefonunun yanlarda ince çerçevelere sahip olacağı, fakat kalın bir “çeneyle” geleceği görülüyor. Arka tarafta iki kamera bulunacak. Yüksek bir olasılıkla Galaxy Z Flip modellerinde olduğu gibi ana kamera ve geniş açılı kamera yer alacak.

    Beklenen model hiçbir zaman piyasaya çıkmayabilir

    Patentte ne yazık ki cihazın teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi yer almıyor. Böyle bir modelin piyasaya çıkıp çıkmayacağı da aslında henüz bilinmiyor.

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    Samsung’un roll-up formatlı akıllı telefonları hakkında söylentiler 2019’dan beri dolaşıyor. Belki de böyle bir akıllı telefonun prototipi bir sonraki MWC etkinliklerinden birinde bile gösterilebilir. Fakat modelin bir prototipten öteye geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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