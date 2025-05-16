Samsung paslanmaz çelik batarya dönemine adım atıyor

Şirket, gelecekteki Galaxy modellerinde paslanmaz çelik ile geliştirilen yeni batarya teknolojisini gözler önüne serecek.

"SUS CAN" adı verilen bu teknoloji, enerji yoğunluğunu artırarak cihazınızın daha hızlı şarj olmasına yardımcı olacak.

Fakat henüz bu teknolojinin ilk olarak ne zaman karşımıza çıkacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ortaya çıkan son raporlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki cihazlarında yeni pil teknolojisi uygulamayı planlıyor. Bu dikkat çekici yenilik hamlesi, rakip markaların cihazlarında halihazırda bulunan, uzun zamandır beklenen silikon-karbon tabanlı model olmayacak.

Bunun yerine şirket enerji yoğunluğu, şarj hızı ve önceki modellerde tekrarlanan bir sorun olan şişmeye karşı güvenlik konusunda kazanımlar vadeden paslanmaz çelik tabanlı bir çözüme güvenmesi bekleniyor. Samsung’un bu atağı şimdiden rakiplerinin ve sektör uzmanlarının dikkatini üzerine çekiyor.

Samsung’dan sıra dışı batarya teknolojisi

The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, pil hücrelerinde paslanmaz çelik kullanımına dayanan “SUS CAN” adı verilen bir teknolojiyi kullanmayı planlıyor.

Bu yenilikle birlikte markanın cihazlarında kullanıcıların sıklıkla iyileştirme alanları olarak dile getirdiği enerji yoğunluğunun artırılması ve şarjın hızlandırılması hedefleniyor.

Bu yapının bir diğer faydası da geçmişte birçok Samsung modelinde görülen pil şişmesi sorununa karşı zamanla daha fazla direnç göstermesi olarak belirtiliyor.

SUS CAN teknolojisinin benimsenmesi, şirketin iPhone 16 Pro Max gibi modellerinde aynı teknolojiyi kullanan Apple ile eşit bir konuma gelmesini sağlayabilir.

Fakat beklentilerin aksine, daha küçük alanlarda daha fazla kapasite sunabilen silikon-karbon pillerin kullanımı Güney Koreli üreticinin yakın planlarında henüz yer almıyor.

Öte yandan OnePlus ve OPPO gibi Çinli markalar, üstün pil performansını daha ince tasarımlarla birleştiren modellerle ilerlemeye devam ediyor.

SUS CAN pil teknolojisi ne zaman hayatımıza girecek?

SUS CAN batarya teknolojisinin Samsung cihazlarda uygulamaya alınması için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Merakla beklenen yeniliğin katlanabilir akıllı telefonlarda mı, Galaxy S serisinde mi yoksa markanın portföyündeki başka bir segmentte mi gerçekleşeceği belirtilmiyor.

Özellikle de rakiplerine göre bataryasının yetersiz kaldığı eleştirileri alan ultra ince Samsung Galaxy S25 Edge’in piyasaya sürülmesinin ardından konu daha da ilgi çekmeye başladı.

Yeni teknolojinin gelişi, cihazların özerkliği ve dayanıklılığı açısından bir ilerleme anlamına gelebilir. Fakat yine de her şey hala Samsung’un bunu ne zaman ve nasıl uygulayacağına dair kararına bağlı durumda. İlerleyen haftalarda şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.