Samsung Mesajlar sonlandırılıyor: Kullanıcılar Google Mesajlar’a yönlendiriliyor

Samsung Mesajlar uygulaması yavaş yavaş tarihe karışıyor.

Güney Koreli şirket, artık yeni telefonlarında Samsung Mesajlar'ı önceden yüklenmiş olarak getirmiyor.

Kullanıcılar artık Google Mesajlar uygulamasına yönlendiriliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın Eylül ayında kullanıcılarını kendi mesajlaşma uygulamasını terk edip Google Mesajlar uygulamasını kullanmaya teşvik eden hamlelerde bulunmuştu. Şirket bundan birkaç ay sonra mesajlaşma servisinin artık tamamen ortadan kalkacağını doğruladı.

Ortaya çıkan detaylara göre Samsung Mesajlar’ın yerini artık Google Mesajlar uygulaması alıyor. Samsung’un mesajlaşma uygulamasının eski modellerde kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. Fakat bu uygulamanın, markanın gelecekteki telefonlarına artık önceden yüklenmiş olarak gelmeyeceği vurgulanıyor.

Samsung Mesajlar için yolun sonuna gelindi

Phone Arena’nın haberine göre Samsung Mesajlar uygulamasının fişinin çekilmesi aslında pek de şaşırtıcı bir hamle değil. Google Mesajlar, 2021 yılından bu yana Samsung telefonların varsayılan uygulaması haline geldi. Fakat artık uygulamanın yolunun sonuna gelindiği anlaşıldı.

ABD pazarına yönelik Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serileri, kullanıcılar yine de Samsung Mesajlar’ı indirebilmelerine rağmen, bu uygulama olmadan gönderilen ilk cihazlar olarak karşımıza çıktı. Yakın zaman önce duyurulan Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra‘nın gelişiyle birlikte bu seçenek tamamen ortadan kalkıyor. Kullanıcılar yeni amiral gemisi telefonlarda Google Mesajlar’ın önceden yüklenmiş olarak geldiğini ifade ediyor.

Samsung, Android Authority’ye verdiği demeçte varsayılan mesajlaşma uygulamasını resmi olarak sonlandırdığını ve artık mesaj hizmetlerini Google Mesajlar’a taşıdığını doğruladı:

“Google ve Samsung arasındaki yakın iş birliği sayesinde, tüm hizmetleri Google Mesajlar’a taşımaya karar verdik. Dolayısıyla artık Samsung Mesajlar’ı sonlandırıyoruz. “

Eski modellerde Samsung Mesajlar kullanılmaya devam edilebilecek

Galaxy S25 serisi modellerinden daha eski olan Samsung akıllı telefon kullanıcıları, daha önce yüklemiş olmaları kaydıyla Samsung Mesajlar’a erişebilecek. Yine de uygulama artık resmi olarak desteklenmediğinden dolayı mesajlaşma deneyimi bundan sonra pek de güvenli olmayacak.

Güncellemeler ve belirli özellikler olmadan Samsung Mesajlar’ın hızla güncelliğini yitirme riski de bulunuyor. Bununla birlikte şirket, Google Mesajlar’ı kullanıcılar için daha verimli ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkarıyor: