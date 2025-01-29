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    Samsung Galaxy Z Flip 7 kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

    Bu yaz piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7 kamera konusunda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.
    Samsung Galaxy Z Flip 7
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    • Samsung Galaxy Z Flip 7 kamerada pek fazla yenilik sunmaması nedeniyle bazı kullanıcıları üzebilir.
    • Katlanabilir telefon pazarında birçok marka daha gelişmiş mobil fotoğrafçılık deneyimine odaklanırken, Samsung'un selefiyle aynı donanımı koruması eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
    • Fakat yine de şirket, yazılım desteği sayesinde kamera performansını iyileştirmeye çalışıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir akıllı telefon serisindeki bir sonraki ürünü olacak Galaxy Z Flip 7, kamera özellikleri nedeniyle tüketicileri bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir. Ortaya çıkan son söylentiler, merakla beklenen cihazın 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 10 MP ön kamerayla geleceğini öne sürüyor.

    İddiaların doğru olup olmadığına ilişkin henüz Samsung’dan resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım. Fakat söz konusu söylentiler eğer doğruysa, yaz aylarında resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen modelin, bir önceki Galaxy Z Flip 6 cihazıyla aynı kamera konfigürasyonunu koruyacağını anlaşılıyor.

    Galaxy Z Flip 7 selefiyle aynı kamera setine sahip olacak

    Şirketin kamera setinde herhangi bir değişiklik yapmaması, özellikle de markanın Z Flip serisindeki yeniliklere odaklandığı göz önüne alındığında, daha önemli ilerlemeler bekleyen hayranları hayal kırıklığına uğratabilir. Digital Trends’in haberine göre şirket yine de kameralardaki gelişme eksikliğini telafi etmek için yazılım iyileştirmelerine yatırım yapmayı düşünüyor.

    Bunun için Samsung, Galaxy S25 serisi modellerinde kullanılan ProVisual Engine yapay zeka teknolojisini Galaxy Z Flip 7 cihazına entegre edebilir. Bu işlevsel özellik ışığı, renkleri ve keskinliği otomatik olarak ayarlayarak ortalama fotoğrafları yüksek kaliteli görüntülere dönüştürmeyi vaat ediyor. Gelişmiş düzenleme araçları kullanıcıların görüntüleri doğrudan cihaz üzerinde optimize etmelerine de olanak tanıyor.

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    İşlemci tercihi kamera performansını da etkileyebilir

    Kamera performansı için bir diğer önemli nokta ise işlemci olarak biliniyor. Samsung Galaxy Z Flip 7 modeli Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga setini ya da Avrupa’da satılan amiral gemilerinde şirketin yaygın olarak kullandığı Exynos çipiyle donatılabilir.

    Samsung Galaxy Z Flip 7

    Şimdiye kadar yapılan bazı testlerde Qualcomm çiplerinin gece fotoğraf ve videolarında daha iyi performans gösterdiğini bizlere gösteriyor. Exynos çiplerinin ise hala kullanıcıların güvenini kazanmakta zorlandığı anlaşılıyor.

    Dolayısıyla Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin kamera performansı için işlemci seçimi belirleyici olacak gibi görünüyor. Şirket eğer Exynos çipini stratejik pazarlarda kullanmayı seçerse, özellikle de mobil fotoğrafçılık deneyimine odaklanan bazı kullanıcılar bu durumdan pek de hoşnut olmayabilir.

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    Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy Z Flip 7’nin Exynos 2500 çipiyle donatılacağını öne sürüyor. Fakat yine de bu bilgi Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İlerleyen aylarda bu konuda daha net bilgilere sahip olacağız gibi görünüyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin bu yaz resmi olarak piyasaya sunulması bekleniyor. Fakat şirket şimdilik cihazın resmi çıkış tarihini açıklamadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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